A Trump tanácsadójának elítélése után sprintelni kezdő kék ruhás nő volt az internet mai sztárja

Hatalmas karriert futott be egyetlen nap alatt az interneten egy kék színű ruhában futó újságírónő videója. Persze, maga az alaphelyzet is meglehetősen bizarr: 2018-ban, amikor az életünk szinte minden pillanata okostelefonon át közvetítve, az interneten zajlik, mi sem tűnik egyszerűbb feladatnak, mint ami egy fiatal újságíróra vár, ha be kell diktálnia gyorsan egy bírósági ítéletet.

Csakhogy a valóság sokszor közbeszól: az Egyesült Államokban van, hogy nem engednek be mobiltelefonokat és egyéb eszközöket a tárgyalóterembe, így aztán amikor kedden nyolc rendbeli csalás miatt elítélték Donald Trump egykori tanácsadóját, Paul Manafortot, a tárgyalóteremben lévő újságírók sprintelni kezdtek, hogy minél előbb jelenthessék a történteket.

A BBC cikke szerint a rohanó újságírók közül pedig kiemelkedett egy kék ruhás nő alakja, aki ugyan nem az elsők között hagyta el a bíróság épületét, de stílusa és megjelenése miatt rövid időn belül közönségkedvenc lett.

Azóta kiderült, hogy az NBC News gyakornokáról, Cassandra Semyonról van szó. A futásáról készült Twitter-posztot pár óra alatt félmillióan nézték meg. Volt, aki már Nike-szerződést vizionált a számára, míg mások arról írtak, hogy a legjobb hírügynökségek alighanem a legsportosabb embereiket küldik az ilyen fontos tárgyalásokra.

A mobiltelefonok amúgy a legfelsőbb bíróság termeiből is ki vannak tiltva, így fontosabb döntéseknél ott is mindig látni a rohangáló fiatal újságírókat.