Az V. kerületben tavaly az eladott lakások harmadát külföldiek vették meg

Az Index írt arról a KSH jelentése alapján, hogy 2017-ben összesen 7371 ingatlant vásároltak meg külföldi állampolgárok, ami a teljes lakáspiaci forgalom 4,8 százaléka volt. Nem meglepő módon Budapesten még nagyobb volt a forgalom, 8,8 százalék.

Mint a jelentésből kiderül, a vevők több mint fele uniós állampolgár, de sok kínai is megjelent. Az idősebb német, holland és svájci vásárlók szívesebben válogattak vidéken, míg a fiatalabb kínaiak Budapestre koncentráltak. Ők költötték a legtöbbet, átlagosan 41 millió forintért vettek lakást.

„Minden nemzetnek megvannak a sajátos igényei az ingatlanpiacon is. Az Ázsiából érkező vevőink kifejezetten szeretik a budai II. kerület egyes családi házas részeit, a pesti oldalon pedig a XVI. kerületben is bőven tudnak válogatni a kifejezetten nagy családi házak közül. Amennyiben lakhatásuk mellett befektetésként is szeretnének vásárolni, akkor már ők is inkább a belváros felé veszik az irányt és ott keresnek kisebb-nagyobb lakásokat” – idézte az Index a Duna House irodavezetőjét, Hegedűs Lászlót.



A jelentésből az is kiderül, hogy a külföldiek átlagosan 36 millió forintot költöttek, míg a magyarok átlagosan 23 millióért vettek tavaly ingatlant. A külföldiek körében a VI., a VII., és a VIII. kerület volt a legnépszerűbb, kerületenként több mint 400 lakást vettek. Az V. kerületben pedig a teljes lakásforgalom harmadát külföldiek vitték el.