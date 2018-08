Egy osztrák pék 42 napon át mindennap gyorshajtott

Heimo Wallnernek mindig ugyanott volt nagyon sietős. Az osztrák péket zsinorban 42 napon át fényképezte le ugyanaz a sebességmérő radar egy úton, ahol Wallner állítása szerint nem vette észre a 30 km/h-ás sebességkorlátozást, ezért rendszerint 50 km/h-ás sebességgel hajtott.

Figyelmetlensége 3000 eurójába kerül, ennyi büntetést számláztak ki neki a 42 napon át tartó folyamatos szabálysértés miatt.

Pechjére az első büntetést csak egy hónap után kézbesítették, amikorra már még több mint két tucatnyiszor gyorshajtott ugyanott. Wallner februárban állt munkába Klagenfurtban, 30 percnyire délkarinthiai otthonától. Az első büntetést májusban kézbesítették neki. "Akkor már sejtettem, hogy még több is lesz belőlük, és hogy drága lesz a vége" - mondta.

Wallner szerint a sebességkameránál, amit egy iskola mellett állítottak fel, mindig sötét éjszaka hajtott el, ezért nem vehette észre a táblát.

Most rengeteg adminisztráció szakadt rá, mert a bírságok ellen csak egyesével fellebbezhet. A hatóság egyébként egész megengedő volt, eddig már 300 eurót elengedtek neki, de, mint mondta, így is le kellett mondania görögországi nyaralásáról. (Via BBC)