Meghalt Székhelyi József

A Jászai Mari-díjas színművész 71 éves volt. Halálhíréről az Élet Menete Alapítvány számolt be.

Székhelyi József 1946-ban született, 1971-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Színészi pályája elején a kecskeméti Katona József Színházban volt, majd 1979-ben szerződött a fővárosi Nemzeti Színházba. 1983-tól a Madách Színház tagja volt, 1992-1994 között pedig az Arizona Színház társulatának tagja volt. 1994-ben Sopronba igazolt, de párhuzamosan a a Pesti Magyar Színház munkatársa volt. 2003 és 2008 között a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója volt. 2014-től a Veres 1 Színház társulatának tajga volt.

Számos filmben és tévéfilmben is játszott, többek között a Végre hétfő, a Csak semmi pánik, a Házasság szabadnappal, a Gyerekrablás a Palánk utcában vagy a Napos oldal című alkotásokban. Az évek óta súlyos betegséggel küzdő színész hangját olyanok is sokan ismerték, akik nem látták se színpadon, se tévéfilmekben, hiszen ő volt Homer Simpson magyar hangja. (via Index)