Az országos tisztifőorvos a nyugat-nílusi lázról: nincs járványveszély

Közleményt adott ki Dr. Kovács Attila országos tisztifőorvos, miután kiderült, legalább egy halottja már van a nyugat-nílusi láznak Magyarországon. Közlése szerint

a vírus 50 éve van jelen Magyarországon. Azóta minden évben van 10-40 körüli fertőzött.

Tavaly a novemberig tartó szezonban 23 megbetegedést regisztráltak. Mivel most korábban kezdődött a szezon, idén akár több is lehet a megbetegedések száma, mint tavaly. Különösen azért, mert ebben az évben a tavaszi időjárás is a szúnyogok szaporodásának kedvezett.

A hivatalos adatok szerint eddig idén 2018. augusztus 23-ig összesen 58 nyugat-nílusi láz megbetegedésről érkezett jelentés,

a betegek 62,3%-a férfi, 37,7%-a nő volt. Az átlag életkor 55 évnek bizonyult. Az esetek túlnyomó részénél, 81,9 százalékánál idegrendszeri tünetek is jelentkeztek, míg 11 főnél kizárólag - a betegségre jellemző - enyhébb tünetek mutatkoztak. Kórházi ápolás 55 betegnél vált szükségessé.

Eddig 4 halálesetnél merült fel, hogy a nyugat-nílusi láz megbetegedés hozzájárulhatott a halálos kimenetelhez.

Az esetek végleges minősítését a patológiai vizsgálat eredménye tudja megadni. Az elhunytak valamennyien férfiak voltak, több alapbetegségben szenvedtek, hárman 80 éven felüliek voltak és egy a 30-39 éves korcsoportba tartozott. Az elhunyt betegek több krónikus alapbetegségben szenvedtek.

A 444.hu egyik olvasója is elkapta a vírust, ő már sokkal jobban van.

(via MTI)