Boldog István: Emléknappá fogjuk nyilvánítani a pozsonyi csata napját

Boldog István Bösztörpusztán bejelenti, hogy benyújtja a törvényjavaslatot, amivel emléknappá fogják nyilvánítani a pozsonyi csatát. Fotó: Boldog István/Facebook

Bösztörpusztán, a Magyarok Országos Gyűlésén elhangzott beszédében Boldog István fideszes parlamenti képviselő bejelentette, hogy:

„Sok hagyományőrző kért tőlem egy dolgot. Örömmel jelentem nekik, hogy az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján, már a tavasszal előkészített, csak szándékosan be nem nyújtott törvényjavaslatot be fogom nyújtani, és emléknappá fogjuk nyilvánítani a pozsonyi csata napját. Azt gondolom, hogy sokan kértétek tőlem, és ennek éppen itt az ideje.”

A csata 907. július 4. és 7. között a mai Pozsony alatt zajlott, tehát Boldog István ezzel 1111 éves adósságot törleszthet. Boldog a beszédében azt is elmondta, hogy amióta 2010-ben parlamenti képviselő lett, a munka előtt egyetlenegyszer sem mulasztotta el tiszteletét tenni a Szent Korona előtt.

Boldog István egyébként régóta nagy hagyományőrző, otthonában, Kétpón építették fel a Történelmi Magyarország Emlékparkot, aminek a 2015-ös átadó ünnepségén Kövér László is beszédet mondott. Az emlékparkban – ahol kövekből rakták ki a történelmi Magyarország térképét – Czupp Pál fafaragó népi iparművész alkotásait, a hét honfoglaló vezért, illetve Árpád és Attila hun király szobrait helyezték el. Az ostormenettel kezdődő avatáson sámán is énekelt, regölt, idézett szellemet és nyitott dimenziókaput. Ezt mutatja be ez a 80 perces felvétel: