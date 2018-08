Nyaraljunk korlátok nélkül!

Ismerjük az érzést: az ember megszokja, hogy ezer éve kontaktlencsével vagy épp szemüvegben megy nyaralni. Elfogadta a helyzetet, és talán el sem gondolkodik rajta, mennyi nehézséget okoz. Lássuk, mik a kánikulaszezon nehezítő tényezői! Miből lett elegük a Sasszemklinikához fordulóknak, mielőtt sasszeműek lettek. Ők már gondtalanul nyaralnak. És Ön?

1. Tengerek, tavak, folyók

Nincs nyár tenger nélkül – valószínűleg igen sokan egyetértenek ezzel. Még a kontaktlencsések és szemüvegesek is, pedig nekik igencsak meggyűlik a bajuk a nagy kékséggel. A lencse a vízben elcsúszhat, kieshet, de van ennél rosszabb is: fertőzésveszélynek tesszük ki a szemünket. Ráadásul a vízben található só lerakódik a lencsére, elzárja az oxigén útját, így a szemünk nem „lélegzik” megfelelően, és kiszáradhat, károsodhat a szaruhártya. Hasonlóképp lerakódhatnak és elfertőzhetik a szemeinket a tavak és folyóvizek kórokozói is. Ehhez képest a szemüvegesek problémája kisebbnek tűnik, bár ha az ember százezreket fizet azért, hogy közelről láthassa a tengert, elég bosszantó, ha mégsem látja (vagy legalábbis homályosan, ugye). Merthogy a szemüveget értelemszerűen a pokrócon kell hagyni, ami viszont négy-öt dioptria felett bizony már erősen levon az élményből.

Sasszemekkel akár már fejest is ugorhatunk a nyárba.

2. Medencék

Ha valaki azt gondolná, hogy az átlagos medencevíz jobb választás, sajnos téved. Az ugyan nem sós, viszont erősen klóros, és egyéb vegyszerekkel kezelt. Maradhatnak benne kórokozók, mikrobák is, amelyeket szintén a mai, vékony lencsék simán átengednek. Gondoljunk csak a ’kivörösödött szem’ tünetre, amit az élesen látók is jól ismernek. Hogy a lencséd ne konzerválja a fertőzést, a legokosabb, ha a parton hagyod. Ajjaj, akkor viszont máris az 1-es pontban írtak lépnek életbe…

Szemüveggel és kontaktlencsével nem lehet önfeledten élvezni a vízi sportokat.

3. Légkondicionálás

Megoszlanak a vélemények: ki kedveli a klímaberendezéseket, kit pedig a hideg kiráz tőlük – szó szerint. A legnagyobb baj még csak nem is azzal van, hogy túl nagy kontrasztot hoznak létre a külső és a belső hőmérséklet között, egész kollektívákat döntve ágynak egy jó kis megfázással, hanem az, hogy ha nincsenek alaposan kitisztítva, hatékonyabban terjesztik a fertőzéseket, mint bármely fürdővíz. Mivel fújják, forgatják is a levegőt, káros anyagok egész arzenálját juttathatják nemcsak a tüdőnkbe, de a szaruhártyánkra is. Másodlagos „bűnük” az, hogy szárítják a levegőt, ami a kontaktlencsének (és viselőjének) biztosan nem tesz jót.

4. Hőség

És ha már száraz levegő: a kontaktlencsés szemeknek a hőség, a kánikula sem tesz jót. A magas hő és a pára is lecsapódik a kontaktlencsékre, nem éppen idilli környezet teremtve a szaruhártyának. És akkor még nem beszéltünk a repülőgépek fedélzetének száraz klímájáról, amelyek szintén fokozott kockázati tényezőt jelentenek ilyen szempontból. Szúró, égő érzés - ugye, ismerős? Ilyenkor nem lehet mást tenni, mint sűrűn csöpögtetni a műkönnyet, illetve emelgetni a vizespoharat.

5. A higiénia hiánya

No, ez kardinális kérdés a lencseviselőknél. Mert nincs mese, olykor bele kell nyúlniuk a szemükbe; a szokásos napi rutin részeként ki kell venni vagy épp betenni a lencsét, esetleg megigazítani, ha gond van. Csakhogy nyaraláskor bizony nem olyanok a körülmények, mint otthon, saját fürdőszobánkban. Ott a strand, a vízibiciklizés, a hegymászás, a dzsungeltúra az elhagyatott kis falu vagy a vonat: számos olyan hely, ahol sok mindent szívesen csinál az ember, de a kontaktlencse-csere biztosan nincs közöttük. Ilyenkor szintén fokozott a fertőzésveszély. És persze a szemüveget is nehezebb tisztán tartani nomád körülmények között.

6. Hiányzó UV-védelem

Hogy az UV-védelem milyen fontos nyáron, azt már mondanunk sem kell, hiszen rengeteg ilyen tárgyú cikket, figyelmeztetést olvashattunk az elmúlt években. Főként a bőrünket védjük ezzel, ám azt kevesen tudják, hogy az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja, gyorsítja az öregedését, és később akár szürkehályogot is okozhat. Az UV-szűrős napszemüveg viselése tehát nagyon is lényeges. Lenne, csakhogy aki már eleve szemüveges, az nehézkesen tudja újabb eszközzel védeni a szemét. És ezzel el is érkeztünk a 7-es ponthoz.

Ahogy a bőrünk, úgy a szemeink UV védelmére is fontos ügyelni. Fotó: lev dolgachov/lev dolgachov

7. Napszemüveg-divat

A napszemüveg öltöztet – ez pontosan így van. Nagyon jól tud állni egy klassz darab: mindenkiből dívát (vagy épp playboy-t) varázsol. Csakhogy szegény szemüvegesek erről is lemondhatnak. Persze létezik dioptriás napszemüveg, de azt meg zárt térben le kell cserélni, ráadásul nem lehet túl sokféle keret közül választani, és több hét, míg elkészül. A két szemüveg egymás feletti viseléséről meg ne is beszéljünk… És nem elég, hogy a nyári outfitünk nem igazi így, még el is vakít a nap. Hát igen. Más megoldás kell.



8. Sport

Írtuk, hogy az úszás nem éppen kontaktlencse-vagy szemüvegbarát művelet, ahogy egyik vízi sport sem. Persze, ilyenből a szárazföldi sportok között is akad bőven. Ide vehetjük például az összes labdajátékot és ugrálós mozgást. A sport közben még kevésbé lehet választani homályos látás és vakító nap közül. Mindkettő miatt el fogjuk veszíteni a meccset.

***

Hogy a szemünk egészségéért és a gondtalan nyárért folytatott küzdelemben mi legyünk a győztesek, gondoljuk meg, hogy „sasszeművé” váljunk. Vagyis hogy élesen lássunk mindenféle eszköz nélkül – a lézertechnológia segítségével. Hosszú távon energiát, pénzt és időt takaríthatunk meg egy korrekciós szemműtéttel. Az így megmaradó javainkat akár egy újabb utazásra fordíthatjuk. Olyanra, ahol a körvonalak már élesek – a fehér sziklák peremétől kezdve a nevezetes épületeken át a strandlabdáig!

Legyen Ön is sasszemű és élvezze a nyarat!

Jelentkezzen ingyenes alkalmassági vizsgálatra!