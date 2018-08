Elrabolták és megkéselték a saját barátnője szeme láttára, csak azért, mert a helyi keményfiúk szerint nagyképűsködött

Teljesen megtelt a tárgyalóterem a Miskolci Törvényszéken, ahol pénteken kezdték el tárgyalni az utóbbi idők legkegyetlenebb gyilkossági ügyét, a februári dövényi gyilkosságot.



Február 4-én vasárnap két férfi és egy nő halálra szurkálta a pincében a 28 éves V. Albertet. A gyilkosságot pedig végignézették a fiú barátnőjével, akit meg is fenyegettek, hogy ha rosszul viselkedik, őt is megölik.

Az ügy alig pár hónap alatt jutott el a bíróságig. A gyanúsítottakat már másnap elkapták, júniusban pedig vádat emeltek ellenük. Mindez azt jelenti, hogy sem a nyomozással, sem az ügyészségi vizsgálattal nem kellett sokat pepecselni, azaz a nyomozók számára világos volt, hogy mi történhetett. Pedig a vádlottak aztán tényleg mindent megtettek, hogy összekavarják őket: szinte egytől egyig másként adták elő a történteket.

Az áldozat egy helyi fiatal volt, és a tettesek is helyiek voltak, igazi keményfiúk. A vád szerint a gyilkosságot V. Simon és az unokatestvére, V. József követték el,

alias Rocco és Pepe, ahogy Dövényben hívják őket.

V. Simon (Rocco) és V. József (Pepe)

Mindketten ültek már börtönben, Rocco épp tavaly szabadult. A 41 éves férfinak még a fejét is tetoválások díszítik, veszélyes ember hírében állt a környéken, akiről a volt és jelenlegi barátnője is azt vallotta, hogy nehéz természetű.

Igaz, a két nő szintén a vádlottak padján ült, róluk ugyanis azt mondja az ügyészség, segítettek a férfiaknak a gyilkosságban, illetve a nyomok eltűntetésében.

Annyi történt, hogy összeszólalkoztak a kocsmában

A tárgyalóterem főleg hozzátartozókkal volt tele: ott voltak a vádlottak rokonai, az áldozat családja, és a barátnője is, akikkel a gyilkosok végignézették a gyilkosságot.

Neki a tárgyalás kezdetén új helyet kellett keresni, mert azt mondta, nem szívesen ül Rocco és Pepe rokonai mellett, ugyanis fél.

A vádirat szerint a helyiek este fél 6 körül kezdtek gyülekezni a dövényi kocsmában. Ott voltak a vádlottak és a későbbi áldozat is. Az egyik vádlott vallomása szerint ekkor még kedélyes volt a hangulat, többször is meghívták egymást, például pálinkára.

V. Albert barátnője 7 óra körül csörgött rá a fiúra, aki elmondta neki, hogy kiknek a társaságában mulatozik. A nő ettől megijedt, Rocco és Pepe rossz híre miatt. Elment hát a kocsmához, és megpróbálta hazavinni a fiút, sikertelenül.

M., Rocco élettársa

A kocsma 8 óra után bezárt, a buli pedig egy közeli házban folytatódott tovább. Mindenki egyre részegebb lett, a két férfi és Albert pedig összeszólalkozott. Az ügyész nem részletezte, hogy micsodán, annyit mondott, hogy ellenszenvesek voltak egymásnak, és hogy a fiú azt mondta, lenézi Pepét.

Ekkor a vádirat szerint Pepe, Rocco és Rocco élettársa elhatározta, hogy végez a fiúval. A nő hazament és a piros Opel Corsájával tért vissza,

amiben akkor már volt egy bicska, egy konyhakés és egy kard.

Amikor a fiú megkérdezte, hogy elviszik-e szomszédos Jákfalvára, igent mondtak. A barátnője hiába próbálta lebeszélni róla, mindannyian beszálltak az Opelbe és elindultak.

Az autó Fotó: police.hu

Rocco élettársa vezetett, az anyósülésen Albert barátnője ült, hátul pedig a három férfi. Nem Jákfalvára indultak, hanem éppen az ellenkező irányba, Putnokra. A dolgok pedig hirtelen nagyon eldurvultak.

Rocco az indulás után közölte a két fiatallal, hogy mindketten meg fognak halni.

“Megtudod ki vagyok, kivel nagyképűsködtél” - mondta.

Eközben az élettársa - aki ekkor a sofőr volt - előhúzta a konyhakést az ajtóból, és azt a kezében tartva vezetett tovább. A két fiatal “határtalanul megrémült”, könyörögni kezdtek az életükért, eközben azonban a három másik azon vitatkozott, hol álljanak meg. Az ajtót lezárták, így nem volt menekvés.

Végül a vád szerint Rocco egy késsel megszúrta a mellette ülő Albertet és a torkát is megvágta. Majd a véres kezét még előre is nyújtotta a fiú barátnőjéhez.

Ekkor már Putnok határában jártak. A férfi még élt, a nő fejére pedig ráhúzattak egy öregember-maszkot, amit a kocsiban tároltak. Erre azért volt szükség, hogy a település térfigyelő kamerái ne rögzítsék, hogy a nő, aki az anyósülésen ül, Albert barátnője.

Rocco korábbi lakásához hajtottak, amelynek szomszédságában lakott a férfi volt élettársa, aki ott nevelte a férfival két közös gyerekét, és még négy másik gyereket, akik ugyan Rocco gyerekei voltak, de egy másik nő volt az anyjuk.

A sérült fiút kihúzták az autóból és levonszolták egy kivilágítatlan pincébe. Ekkor már bőven éjfél körül járt az idő, hideg volt, nagy pelyhekben esett a hó. A pincében aztán a nő világított, miközben Rocco és Pepe „testszerte bántalmazta”, és összevissza szurkálta az akkor még életben lévő Albertet.

Az ügyész szerint a férfi annyi sérülést szenvedett ekkor, hogy azokat a vádirat több mint egy oldalon keresztül részletezi. A bántalmazás részleteinek ismertetésekor az áldozat anyja elsírta magát a teremben.

Pepe, Rocco és Rocco élettársa a vádirat szerint kényszerítették Albert barátnőjét, hogy nézze végig a fiú bántalmazását. A fiú testén 59 sérülést talált a halottkém, a két férfi megpróbálta például levágni a fejét. Végül a vérveszteségbe halt bele.

A holttestet egy szőnyegbe csavarták, és Rocco előző élettársának (gyermekei szomszédban lakó gyámjának) segítségével elhelyezték a kocsiban. A nő a vádirat szerint a helyszín feltakarításában és a véres ruhák elégetésében is segédkezett.

A vádirat szerint Rocco ekkor még a kiskorú lányát is felkeltette, hogy az őrködjön az utcán, nehogy rendőr járjon arra. A holttestet és az áldozat foglyul ejtett barátnőjét ezután visszavitték Dövénybe, ahol a testet egy emésztőbe dobták, a nőt pedig megfenyegették, hogy ne merjen szólni senkinek sem, majd másnap elengedték.

Az emésztő Fotó: police.hu

Ezután Rocco elment dolgozni az önkormányzathoz, ahol közmunkás volt, Pepe vele ment. A megfenyegetett és egy napra foglyul ejtett nő pedig másnap feljelentést tett a rendőrségen.

Mindenki elkezdett egymásra mutogatni

Az, hogy a vádirat ilyen részletesen leírja, mi történt az autóban és a pincében az öt ember között, valószínűleg annak köszönhető, hogy Albert barátnője mindenről beszámolt a rendőröknek.

A négy vádlott első körben mindent tagadott:

Roccoék azt mondták, valóban találkoztak Alberttal és ittak is együtt, de végül csak hárman mentek Putnokra meglátogatni a családját, majd pedig egyszerűen visszavezettek és lefeküdtek.

Rocco korábbi élettársa pedig annyit mondott, a volt pasija az éjszaka közepén becsengetett hozzá és azt mondta, cuccoljanak át a gyerekekkel az anyóshoz. Ő ezt megtette, így fogalma sincs arról, mi történt a ház környékén.

A két nő azonban nagyon gyorsan feladta a tagadást, és elkezdtek beszélni a rendőröknek. Rocco gyerekeinek az anyja a poligráfos vizsgálat előtt mondta azt, hogy ő inkább elmond mindent, csak ne vessék alá a vizsgálatnak, Rocco jelenlegi élettársa pedig a gyilkosság harmadnapján már a helyszínen mutogatta a rendőröknek, melyik volt az a pince, ahol Albertet kínozták, és melyik kályhában égették el a véres ruhákat, illetve a gyilkossághoz használt bicskát.

Ennek hatására Rocco is beszélni kezdett, ebből pedig furcsa négyszög alakult ki.

Rocco váltig állította, hogy Albertet Pepe szúrta le váratlanul az autóban, ő pedig teljesen ledöbbent az egészen. A pincében nem ő, hanem Albert élettársa (vagyis a másik áldozat) kezdte szurkálni a férfit. Ő, mármint Rocco pedig csak kényszerűségből nézte végig az egészet, még el is hányta magát közben.

Pepe nem mondott semmit, ő az első vallomása után nem beszélt.

Rocco korábbi élettársa viszont a poligráfos vizsgálat belengetése után igen. Azt mondta, 15 évig élt Roccóval, tudja milyen ember, és tartott a haragjától, ezért nem beszélt korábban. Majd elmondta, hogy a férfi éjjel azzal zörgetett be hozzá, hogy baj van. Ezután nem sokkal azt kérte, rakja meg a tüzet a kályhában, mert ruhákat kell elégetni. Majd azt mondta, kövesse a pincébe, mert ott egy holttest, amely után fel kell takarítani.

A nő leírása alapján horrorfilmbe illő jelenet lehetett, ahogy a volt élettársa után ment a sötét pincébe. Nem is mert teljesen lemenni, csak az első lépcsőkig, de onnan is látta, hogy lent villogóval világítanak, a földön egy test hever, a falak pedig véresek.

A pince Fotó: Police.hu

Azt mondta, annyira ledöbbent, hogy képtelen volt takarítani, majd inkább felment a lakásba. “Azóta sem aludtam, idegállapotban vagyok” - mondta.

Megüzente a börtönben, hogy szétszurkálja

A legrészletesebb vallomást azonban Rocco jelenlegi élettársa, M. tette. Először ő is el akarta sikálni a történteket azzal, hogy nem vitték el a párt sehová sem, végül azonban kitalált.

Az ő történetében az élettársa, Rocco kényszerítette őt arra, hogy Putnokra hajtson a kocsival, miközben Pepe megkéselte Albertet a kocsiban. Később szintén Rocco kényszerítette arra, hogy nézze végig Albert barátnőjével együtt a fiú bántalmazását a pincében, sőt, szúrja meg egy késsel a fiú barátnőjét. Ő azt mondta, veszélyben érezte az életet, ezért megtette, de direkt csak felületes sérülést okozott.

M. előadásában ő volt az, aki győzködte a két férfit, hogy a lányt hagyják életben.

A nő minderre még rátett egy lapáttal a bíróságon is, amikor felállt és sírva elmondta, hogy valójában már a kocsiban is Rocco szúrt elsőnek, csak eddig ezt félt bevallani. M. azt mondta, már régóta el akarta hagyni a férfit, de ő fenyegette és bántotta is, akárcsak az előző élettársát. A gyilkosság során pedig mindent az ő utasítására tett, sőt azt állította, hogy a férfi még a börtönből is üzent neki, hogy “szétszurkálja”.

A nő hirtelen jött vallomására még az addig csendben ülő Rocco is izgalomba jött, mozgolódni kezdett a székén, és többször is az orrát szívta.

M. mondta el azt is, hogy amikor a holttesttel visszafelé tartottak Putnokról Dövénybe, még le is állították őket a rendőrök, és megbírságolták őket, mert nem volt bekapcsolva a biztonsági övük.

Az ügyész a vádirat ismertetésekkor nem tért ki a rendőri ellenőrzésre, arról azonban Rocco is beszámolt a vallomásában. M. azt mondta, a rendőröknek még az is feltűnt, hogy a hátsó ülés nincs a helyén, de végül nem vizsgálták át az autót. Ha megtették volna, akkor a csomagtartóban megtalálták volna Albert szőnyegbe csavart holttestét. A nő szerint ha ez megtörtént volna, akkor a két férfi készen állt volna nekimenni a rendőröknek is. Rocco pedig végig a közelében maradt, még akkor is, amikor kiszállt az autóból, nehogy esélye legyen beszélni a rendőrökkel. Pepe eközben Albert barátnőjét tartotta szemmel.

Az ügyész előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja a két férfit, illetve személyi szabadság megsértésével, amiért elrabolták Albert barátnőjét. M. ellen ugyanez a vád, csak őt bűnsegédlettel vádolják, Rocco korábbi élettársát pedig bűnpártolásal.

Hogy melyikük miben bűnös, és hogy hogyan fogja kibogózni a bíróság az igazságot a vádlottak és a tanúk vallomásaiból, az majd ősszel fog kiderülni, akkor folyatódik a tárgyalás.