Becsúszott a védő a megye II. mérkőzésen Tarnamérán, erre a támadó fojtogatni kezdte, majd pofánvágta a bírót

Verekedésbe torkollott a megyei II. osztály 2. fordulójának futballmérkőzése Tarnamérán szombaton - írja a a megyei újság, a Heol.hu. Az újság szerint a hazai csapat játszott épen Vámosgyörk ellen, 2-1-re vezettek, amikor a hazaiak egyik védője becsúszva szerelni próbálta a vendégek játékosát. Rosszul, így a játékvezető szabadrúgást ítélt.



Miközben azonban a védő fel akart állni, a támadójátékos hátulról elkapta a nyakát és fojtogatni kezdte.

Ezt a bíró többszöri felszólítására sem hagyta abba, sőt, a bírónak kellett lefeszítenie a kezét a sértett nyakáról,

aki nehezen kapott levegőt, és vért köpött.

Ezután a támadó arconcsapta a játkvezetőt, majd a pályára érkező főrendezőt is, és elmenekült. Csak percek múlva sikerült rávenni arra, hogy vonuljon be az öltözőépületbe. Eközben egy másik játékos is megütötte az egyik szervezőt.

A bíró végül kiosztott három piros lapot, és félbeszakította a mérkőzést. Ekkor már a helyszínen voltak a rendőrök és a mentő is.