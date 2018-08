Videotéka: „Mire ezt a levelet megkapod, én már nem élek, egy volt rajongótok„

Az e heti Videotékában Almási Tamás 1983-as Kölyköd voltam című dokumentumfilmjét kotortuk elő, ami az EDDA időleges feloszlásáról szól. A nyolcvanas évek elején a miskolci EDDA művek volt az egyik legnépszerűbb rockzenekar, de a két húzónév, Pataky Attila és Slamovits István, Slamó kapcsolata végletesen megromlott. Ennek voltak szakmai, emberi, meg anyagi okai is. A film azért is érdekes, mert Almási Tamásék nem csak a világvége hangulatú búcsúkoncertet rögzítették, hanem bemutatták azt is, hogy milyen pocsolyaszagú volt Magyarországon a nyolcvanas évek, és hogy egy akkor élő tinédzser számára milyen vérre menő tétje volt a rockzenének. A Kölyköd voltam felrajzolja az új idők szelét megérző Pataky Attila jellemét is, aki a filmet utólag megpróbálta letiltani, így azt csak évekkel később sikerült bemutatni. 67 perc.



A Videotéka előző adása: „Nem leszek egy 18 éves hulla”