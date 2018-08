Betiltották a fürdőzést egy francia kisvárosnál egy túlságosan dörgölőző delfin miatt

Egyelőre nem javasolják a fürdést és a búvárkodást egy francia település strandjainál egy túl sokat üzekedő palackorrú delfin miatt - írja a BBC.

A polgármester azután döntött így, hogy a Zafar becenevű, 3 méter hosszú delfinre kicsit sok panasz érkezett. Bár az állat senkivel sem viselkedett agresszívan, túl közel ment a fürdőző gyerekekhez és a kajakozókhoz. Landévennec polgármestere, Roger Lars azt mondta,

a delfin sokakat megijesztett túlságosan dörgölőző viselkedésével.

„Azért döntöttem így, hogy megvédjem az emberek biztonságát” - mondta.

A delfin először szórakoztatta a helyieket, együtt úszott a vízi sportokat űzőkkel a Brest-i öböl környékén, de aztán kicsit délebbre költözött, az alig 300 lakosú Landévennec partjaihoz. Azóta azért panaszkodnak az állatra, mert a hajókhoz, vízi járművekhez, de az úszókhoz is túl sokat dörgölőzik, a sekély részeken is. Múlt hónapban azért kellett kimenteni egy úszót a vízből, mert a delfin egyszerűen nem akarta hagyni, hogy kiússzon a partra, egy kajakos meg arról számolt be, az állat átugrott a feje fölött.

Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor múlt héten az orrával repített egy fürdőzőt a levegőbe.

A fürdés egyelőre csak ott tiltott, amerre az állatot látják, amit egyébként megközelíteni sem szabad, legalább 50 méteres távolságot kell tartani tőle. Egy Brest-i szakértő szerint esély van rá, hogy állat véletlenül megsebesít valakit az uszonyával.

A címlapkép illusztráció.