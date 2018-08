Vérszemet kapott az unokázó csaló, kétszer is át akarta ejteni ugyanazt a nyugdíjast, de az másodszorra már résen volt

Egy Budapest XVIII. kerületében lakó idős ember augusztus 23-án az esti órákban telefonhívást kapott. A telefon másik végén egy férfi az unokájaként mutatkozott be, majd közölte, hogy balesetet okozott és szüksége van kétmillió forintra, amiért egy barátját fogja elküldeni.



A sértett 700 ezer forint készpénzt és arany ékszereket adott át egy megbeszélt helyen az ismeretlen barátnak.

A találkozó után a sértett felhívta igazi unokáját, aki elmondta, hogy ő nem okozott balesetet.

Az ismeretlen elkövető azonban nem érte be ennyivel, vérszemet kapott, és másnap újra bepróbálkozott ugyanezzel a trükkel: megint felhívta az idős férfit, hogy még további kétmillió forintra van szüksége.

A második találkozó idejéről és helyéről a sértett már értesítette a XVIII. kerületi Rendőrkapitányságot. Helyette a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai jelentek meg a megbeszélt helyen, és elfogták B. Ferenc 47 éves gyáli lakost. A nyomozók B. Ferencet csalás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A férfinak társai is voltak, ellenük a rendőrség elfogatóparancsot adott ki. L. Ferenc augusztus 27-én fel is adta magát, a 39 éves Németh Csabát azonban továbbra is keresik. Ő az:

Látta? Értesítse a rendőröket! Elérhetőségek itt.