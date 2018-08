RPG gránátot vitt a szombathelyi rendőrségre egy férfi

Egy férfi augusztus 8-án egy RPG gránáttal ment a szombathelyi rendőrségre. Teljesen jó szándékkal tette be az autójába a megtalált, veszélyesnek tűnő eszközt, azt gondolta, hogy az ilyesmit át kell adni a rendőrségnek. De a tűzszerészek határozottan kérik, hogy senki ne mozgassa a robbanótestnek vélt tárgyakat.

A kép előterében RPG gránátok láthatók a török rendőrség sajtótájékoztatóján 2016. január 31-én, Diyarbakirben. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency

A 112press.hu információi szerint egy személyautó állt meg aznap a szombathelyi tűzoltóság előtt, és a sofőr jelezte, hogy azért áll be a tűzoltóknak fenntartott parkolóba, mert a rendőrség előtt nem talált parkolóhelyet, egyébként meg oda visz valamilyen megtalált harci eszközt. Amikor benéztek az autóba, ott volt egy gránát, amire azonnal le is zárták az érintett szakaszt, a tűzoltók az udvar felől juthattak be a laktanyába.

Az ORFK közölte, hogy a Szombathelyen talált tárgy egy elműködtetett, lőport nem tartalmazó RPG gyakorló gránát, ami nem minősül fegyvernek és lőszernek. Az ügyben eljárás nem indult.

A múlt héten valaki Dömös mellett, a Duna medréből vitt el egy rendőrségi szalaggal körbekerített világháborús gránátot. A gránáttolvajt a rendőrség keresi. (112press.hu)