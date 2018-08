A Chelsea-vel is játszik az Európa Ligában a Videoton

Péntek délután tartották az UEFA Európa-Liga csoportkörének sorsolását Monacóban, ahol hosszú idő után ismét magyar csapat is érdekelt volt. A MOL Vidi az AEK Athén ellen küzdhetett a héten a Bajnokok Ligájába kerülésért, de 3-2-es összesítésben alulmaradt, így a második számú kupasorozatba selejtezték be.



A Vidi a negyedik kalapból vágott neki a sorsolásnak, azaz biztos volt, hogy három nála erősebbnek sorolt csapattal kell majd vívnia a legjobb 48 között, ahonnan 24-en, jutnak majd tovább a következő szakaszba, tehát minden csoportból az első kettő kvalifikálja magát. A csoportkör után további 8 BL-kieső csatlakozik még a mezőnyhöz.

Monacóban péntek délután magyar csapatot húzták ki utolsónak a negyedik kalapból, és

a Vidi az L jelű csoportban a csapat az angol Chelsea, a görög PAOK Szaloniki, és a fehérorosz BATE Boriszov mellé kapott besorolást.

A Chelsea a 2017-2018-as szezonban csak ötödik lett a Premier League-ben, így idén kivételesen csak a második legrangosabb sorozatban szerepelnek.

A londoni klubnál a nyáron edzőváltás történt: az olasz Antonio Contét egy másik olasz, a Napolitól érkező Maurizio Sarri váltotta, és a láncdohányzásról ismert mester jól is kezdte a szezont a Stamford Bridge-en: csapata első három meccséből hármat meg is nyert.

Az orosz Roman Abramovics klubja az egyik legtehetősebbnek számít Angliában is, és tele van sztárjátékosokkal. Nehéz is bárkit kiemelni: francia világbajnokok (Kanté, Giroud) mellett itt játszik a világ egyik legértékesebb játékosának tartott belga Eden Hazard, a spanyol Alvaro Morata, a brazil Willian, a nyáron érkezett olasz Jorginho és a Real Madridtól kölcsönbe jött Mateo Kovačić. Szezon előtt 80 millió euróért szerződtették minden idők legdrágább kapusát is, a baszk Kepa Arrizabalagát.

A másik két csapat sem gyenge, de az angolokhoz nyílván nem mérthetőek. A BATE Boriszov sorozatban 12-szer nyerte meg hazája bajnokságát, és noha a keretet többnyire hazai játékosok alkotják, ma már tapasztalt BL-csapatnak is számít - idén a HJK Helsinkin és az azeri Qarabağon túljutott, majd a holland PSV ütötte ki az utolsó körben 5-3-as összesítéssel.

A PAOK Szaloniki tavaly második lett a görög bajnokságban - erős csapat, amit mutat, hogy a svájci Baselt és az orosz Szpartak Moszkvát is kiverte a BL felé vezető úton, mielőtt a portugál Benfica (5-2-es összesítéssel) megállította volna. Nemzetközi szinten ismert játékosuk a portugál csapatkapitány Vieirinha és a vébén is megfordult szerb csatár, Aleksandar Prijović.

Az Európa Liga további csoportjainak sorsolása: