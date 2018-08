Fincher és Tarantino ugyanazt a színészt szerződtették le Charles Manson szerepére

A héten bejelentették Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood című filmjének stáblistáját, és kiderült, hogy a Manson-családról szóló filmben Damon Herriman kapta meg Charles Manson sorozatgyilkos szerepét.

Damon Herriman Fotó: Frazer Harrison/AFP

Az nem világos, hogy Charles Manson karaktere milyen hangsúlyos szerepet kap majd (a főszerepeket Leonardo DiCaprio és Brad Pitt játsszák), viszont a Collider szerint időközben Herriman leszerződött David Fincherrel is a Mindhunter című Netflix-sorozat következő szériájára is, amiben szintén Charles Mansont alakítja majd.



A Vice szerint Fincher előbb szerződtette a színészt, és egyelőre nem tudni, hogy Tarantino megneszelt valamit a másik rendező terveiből, esetleg elcsípett egy próbáfelvételt, mindenesetre ő is Herrimanre szavazott.

A színésznek annyiban biztos más feladata lesz, hogy Tarantino filmje a '60-as évek végén, a Manson-család aranykora idején játszódik, míg a Mindhunter a '70-es évek második felében folytatódik, és alighanem hasonló rács mögötti interjújelenetekben láthatjuk majd felbukkanni Mansont, mint ahogy Richard Speck felbukkant az első szériában.

A Mindhunter második évada és Tarantino Manson-filmje is várhatóan jövő nyáron lesz látható otthon illetve a mozikban. (Vice)