Nyugaton hűvös lesz a hétvége, az Alföldön viszont meg lehet majd sülni

Megosztott lesz a hétvége időjárása - írja az Időkép, és milyen igazuk van. Az előrejelzés szerint az ország nyugati részén 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet, záporok és zivatarok várhatók, míg az Alföldön igazi nyári kánikula lesz, vasárnap 33-34 fok is lehet.

Ezt a különbséget egy pénteken érkező gyenge hidegfront okozza, ami megreked a nyugati tájak fölött.

A front pénteken elsősorban a Dunántúlon és északon okozhat elszórtan záport, zivatart, illetve kisebb eséllyel délen is kialakulhat konvektív (tehát erős feláramlással keletkező) csapadék. A szél zivatarok idején feltámadhat, egyébként gyenge, mérsékelt marad, csupán reggel, kora délelőtt a Dunántúlon lehet élénk. Nyugaton, északnyugaton 25-27, máshol 28-32 fok várható a legmelegebb délutáni órákban.



Szombaton és vasárnap egyaránt a Dunántúlon, annak is inkább a nyugati felén lesz felhősebb, csapadékosabb idő. Az Alpokalján tartós esőre is számítani lehet, máshol záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként felhőszakadással kísérve. A Dunától keletre több lesz a napsütés és csak helyenként hozhat felfrissülést egy-egy zápor, zivatar. Nyugaton az északi-északkeleti, máshol a keleti-délkeleti szél lesz élénk, főként zivatarok idején erős, akár viharos. Az enyhe éjszakákat követően nyugaton többfelé 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet, ugyanakkor az Alföld nagy részén 32-33, vasárnap helyenként 34 fokot is mérhetünk.

Az új tanév első napjaiban fülledt, meleg, záporos-zivataros idő körvonalazódik, ekkor már nem csak a Dunántúlon, hanem máshol is több helyen előfordulhat csapadék, nagyobb területen elsősorban kedden. Hétfőn 22-33, kedden 22-29 fokra készülhetünk, délnyugaton az alacsonyabb, északkeleten a magasabb értékekkel.