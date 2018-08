Ronaldo megsértődhetett, hogy nem ő lett a BL legjobbja, nem ment el a gálára

Csütörtökön sorsolták ki a 2018-2019-es Bajnokok Ligája-csoportjait Monacóban, és hagyományosan ilyenkor adja át az UEFA az előző szezon legjobbjainak járó elismeréseket is a játékosoknak.

A szövetség külön díjban részesíti a legjobb kapust, védőt, középpályást és támadót is, idén mind a négy trófeát a győztes Real Madrid játékosa söpörte be: a legjobb kapus Keylor Navas, a védő Sergio Ramos, a középpályás Luka Modrić , a csatár Cristiano Ronaldo lett. De az UEFA ilyenkor megválasztja A torna legjobb játékosát is, és ezt a szavazást váratlanul Modrić nyerte meg Ronaldo, és Mohamed Szalah előtt.

Az előző két szezonban Ronaldo vitte ezt a díjat is, ő lőtte az idei szezonban a legtöbb gólt és a legnagyobbat is, így ő számított a legesélyesebbnek, mégis (most már egykori) horvát csapattársa vitte haza a díjat.

Ez csak azért érdekes, mert Ronaldo váratlanul úgy döntött, nem megy el az átadó ünnepségre, ahol pedig járt neki a legjobb támadónak járó trófea. A spanyol sajtó most azt találgatja, vajon miért maradt távol a portugál játékos, aki a nyáron a Realtól a Juventushoz szerződött, és aki volt csapattársai gyűrűjében vehette volna át a díjat.

Luka Modrić átveszi a legjobb BL-játékosnak járó díjat az UEFA-tól 2018 augusztus 30-án Monacóban Fotó: VALERY HACHE/AFP

Hivatalosan egyedül az olasz klub sportigazgatója nyilatkozott az ügyben, Giuseppe Marrotta azt mondta a sajtónak, hogy Ronaldo „személyes döntést hozott”, a játékos menedzsere, Jorge Mendes kiakadása viszont jelzi, mi állhatott a háttérben.



Mendes arról beszélt a sajtónak, hogy nevetséges az UEFA által kijelölt újságírók és szakvezetők döntése, amiért Modrić nak adták a díjat. „Ronaldo 15 gólja magáért beszél, nem is kérdés, hogy ő volt a legjobb a sorozatban. Nevetséges, szégyenteljes döntés született” - mondta a portugál Record című lapnak Mendes.

Az biztos, hogy Ronaldo hirtelen döntést hozott: foglalt helye volt az átadó helyszínén, Florentino Pérez, a madridi klub elnöke még az ünnepség előtt is arról beszélt, hogy örül, amiért újra találkozhat egykori játékosával. Még a játékost mindenhova elkísérő fotósa is ott volt a helyszínen, de hiába várta, hogy ügyfele felbukkanjon. (Sky Sports / Marca)