Visszahívták a Svéd Demokraták jelöltjüket, aki szerint „Anna Frank volt a legkúlabb zsidó a tusolóban”

Rövid hírben számol be a svéd Ostra Smaland alapján az EUObserver, hogy két politikust is kiraktak a választásra készülő szélsőjobboldali Svéd Demokraták közül, mert nyíltan neonáci tartalmakat szereztek be, adtak tovább, és megnyilatkozásaikban a Harmadik Birodalmat és Adolf Hitlert éltették.



Összesen 11 politikusról derült ki, hogy nyíltan rasszista matériákat adnak-vesznek, kettőt közülük pedig azon kaptak, hogy a neten náci posztokat terjesztenek. Michael Erlandsson, a párt egyik térségi megbízottja Per Olssont emiatt visszalépésre szólította fel, és ő önként vissza is lépett a jelöltségtől.

Olsson többek közt olyan posztokat osztott meg, amiken arab embereket pedofil szexuális ragadozóként ábrázoltak, Hitlert éltették, egy bejegyzésében pedig az állt, hogy „Anna Frank volt a legkúlabb zsidó a tusolóban”. (EUObserver)