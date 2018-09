Börtönből unokázott két csaló

Két, a bűncselekmények idején börtönbüntetésüket töltő férfi ellen emelt vádat az ügyészség. A vád szerint a két fogvatartott, akik 2016 nyarán zárkatársak voltak, a börtönből hívogattak idős embereket az unokájuknak kiadva magukat, hogy pénzt csaljanak ki tőlük.

Az egyik vádlott már 2016-ban is unokázós csalás miatt ült, ő beszélte rá társát, hogy közösen is folytassák a csalást, amibe szabadon lévő élettársaikat, illetve egyikük édesanyját és másikuk egykori börtöntárság is bevonták.

A fogvatartottak, amikor felügyelet nélkül voltak, telefonon hívták a kiszemelt áldozatokat. Míg az egyikük telefonált, a másik az ügyészség megkapó megfogalmazásában "figyeléssel biztosította a cselekményt".

Az ügynek összesen 35 sértettje van, bár közülük többen felismerték a csalást, ezekben az esetekben a bűncselekmény meghiúsult. De a csalók így is összesen több millió forintot zsákmányoltak.

Az ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen, időskorú sértett sérelmére elkövetett csalás, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás és más bűncselekmények miatt emelt vádat. (Via Ügyészség)