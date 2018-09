Vannak, akik szerint megérett az idő a vasárnapi boltzárra

A kormány közelében valaki újra elérkezettnek látta az időt az Orbán-rezsim a bevezetése előtt visszavont netadó utáni második legnépszerűtlenebb és legsikertelenebb, szinte példátlan módon vissza is csinált ötlete, a vasárnapi boltzár felmelegítésére. Mi másért írna erről a Magyar Idők, még ha az ügyben a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetére is hivatkoznak, amely a lap szerint kéri, hogy a kormány "vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését". "Akár részlegesen" is, írja a lap, akármit is jelentsen ez.

A Magyar Idők értesülései szerint a szakszervezet még csak ma, hétfőn fogja postázni a levelét Orbán Viktornak. A Szakszervezet amúgy a munkaerőhiánnyal érvel a boltzár mellett, illetve azzal, hogy az új ipari beruházások elszívják a munkaerőt a boltokból. Példaként Hatvant is említik, ahol konkrét személyes tapasztalataim alapján az ipari beruházások legfeljebb az ukrajnai boltok munkaerejét szívhatják fel, hacsak nem élt Hatvanban mindig is egy hatalmas, szláv nyelvű kisebbség. (Via)