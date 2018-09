Életveszélyes állapotban van a nyolcéves gyerek, aki kizuhant a kaposvári kórház ablakán

A megyei sonline.hu ír arról, hogy életveszélyes állapotban van, leszakadt a lépe és a mája annak a nyolcéves gyereknek, aki kizuhant a kaposvári kórház harmadik emeletéről.

A baleset után a gyereket a pécsi gyermekklinikára szállították át, a történtek miatt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult rendőrségi eljárás.

A lap arról is ír, hogy a gyerek a takarító helyiségbe szökött be, és annak az ablakán esett ki. Korábban is szökött már meg a kórházból, akkor rendőrök vitték vissza.