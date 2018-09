A bevándorlók gyerekeinek hosszabb fogva tartását próbálják elérni Trumpék

Az amerikai idegenrendészeti szabályok szerint jelenleg nem lehet 20 napnál hosszabb ideig fogva tartani kiskorúakat, ennek alapja egy 21 évvel ezelőtti bírósági döntés. Ezt a döntést már Obama elnöksége alatt is próbálta - sikertelenül - megváltoztatni a végrehajtó hatalom, és most Trumpék is ezzel próbálkoznak.

A gyerekek fogva tartásának korlátozása azért jelenthet problémát, mert a hatóságok szerint a bevándorlók egy része éppen azért viszi magával a gyerekét a veszélyes útra leggyakrabban Dél-Amerikából az Egyesült Államok felé, mert a kiskorúval együtt őket sem tarthatják fogva bármeddig, ha lejár a 20 nap, akkor el kell engedni a családot az idegenrendészeti őrizetből, függetlenül attól, hogy a velük kapcsolatos eljárás, tehát annak megállapítása, hogy jogosultak-e menekültstátuszra vagy más okból belépni az Egyesült Államokba, lezárult-e. A kritikusok szerint ez a konstrukció kifejezetten veszélybe sodorja a kiskorúakat, és kiskaput jelent a rendszerben. Azzal érvelnek, hogy ha a bevándorlókkal érkező gyerekek fogva tartásának nem lenne felső határa, és így nem is lehetne ezzel visszaélni, akkor sokkal kevesebben indulnának el kiskorúakkal együtt a veszélyes útra.

Szüleiktől elszakított gyerekek egy texasi intézményben Fotó: HANDOUT/AFP

A másik oldalon viszont emberi jogi szervezetek szerint nem lehet megoldás a gyerekek (és a családok) hosszabb elzárása, és az egész téma különösen azután nagyon érzékeny az Egyesült Államokban, hogy a kormány korábban gyerekeket szakított el a szüleiktől az idegenrendészeti őrizet ideje alatt.

Az ilyen eljárásokban nagyon sok múlik azon, hogy a hatóságok milyen gyorsan tudják eldönteni, hogy egy bevándorlónak vagy menekültnek van-e jog az Egyesült Államokba lépni, illetve ott tartózkodni. Ezt sokszor egyáltalán nem egyszerű eldönteni, de közben egy hosszadalmas eljárás alatt, bizonytalan ideig fogva tartani az külföldieket (függetlenül attól, hogy gyerekkel vannak-e vagy sem) nem kimondottan emberséges, viszont mindenkit szabadon engedni is kockázatos, mert azok, akik jogosulatlanul lépnek az Egyesült Államok területére nyilván igyekeznek eltűnni a hatóságok elől, hogy elkerüljék a kiutasítást. (BuzzFeed)