Embercsempészettel vádolják a hős szír úszólányt

Bűnszervezetben elkövetett embercsempészet és kémkedés vádjával ül előzetes letartóztatásban egy fokozott biztonságú brit fegyházban Sara Mardini, a 23 éves szíriai menekült, aki 2015-ben azzal vált világhírűvé, hogy húgával, a később a riói olimpián is induló Yusrával 18 társuk életét mentették meg az Égei tengeren.

Sara (b) és Yusra Mardini. A két szír úszó 2015-ben 18 menekülttársa életét mentette meg, amikor úszva vonszolták ki Leszbosz partjaira elromlott motorú hajójukat, amivel Törökországból keltek át az Égei-tengeren. Fotó: AXEL SCHMIDT/AFP

A testvérpárt és társaikat szállító motorcsónak motorja elromlott az átkelés során, a hajót a két Mardini vontatta úszva a partra, a biztos haláltól mentve meg mindannyiukat.

Mardiniék ünnepelt sztárrá váltak választott hazájukban, Németországban, ahol 2016-ban még a legfontosabb, a sajtó által osztott díjat, a Bambit is elnyerték. Történetükről egész estés játékfilm is készült, amit hamarosan bemutatnak.

Sara Mardini a hirtelen jött hírnevét jó cél érdekében kamatoztatta, igent mondott az ECRI (Emergency Response Centre International) nevű civil szervezet felkérésére, és visszatért Leszbosz szigetére, ahova egy évvel korábban kihúzta a hajótörést szenvedett társait. 2017 decemberében újra visszatért, és egészen idén augusztus 21-ig a szigeten dolgozott. Amikor visszaindult volna Németországba, hogy megkezdje tanulmányait az amerikai Bard Egyetem berlini képzésén, a reptéren feltartóztatták, majd őrizetbe, végül előzetes letartóztatásba vették. A görög törvények szerint másfél évig tarthatják előzetesben.

A görög hatóságok Mardini mellett az ECRI terepmunkáját igazgató görög tengerésztisztet, Naszosz Karakicoszt és Sean Bindert, a Bard Egyetem ír hallgatóját is letartóztatták. Mindhárman ártatlannak vallották magukat a súlyos vádakban, amiket a jogvédők a menekülteket segélyező civilek elleni globális fellépés újabb állomásának tartanak. "Vannak aggályok, hogy ez a civil társadalom elleni kormányzati fellépés újabb példája. A görög hatóságok Sara letartóztatásával azt az aggasztó üzenetet küldik, hogy ha menekülteken segítesz önkéntesként, veszélybe sodorhatod magad" - nyilatkozta a Guardiannek Jonathan Cooper jogvédő ügyvéd.

A görög hatóságok viszont azt állítják, hogy fél éven át tartó nyomozásuk során arra jutottak, hogy az ECRI magát nonprofitnak álcázva valójában haszonszerzés céljából csempészett illegálisan embereket az országba. Ezt szerintük az is bizonyítja, hogy az ECRI állításuk szerint lehallgatta a görög és az európai parti őrség rádióforgalmazását, hogy az őrnaszádok előtt érhessen oda a Törökországból érkező hajókhoz. Az ECRI Mardini letartóztatása után egy héttel kiadott közleményében - amiben Mardinit nem is említik - tagadta a vádakat. A Guardian megpróbálta elérni a szervezetet, de nem vették fel a telefont, a bejelentett székhelyükön pedig nem találták nyomukat. (Via The Guardian)