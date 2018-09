Félmillióan néztek meg egy facebookos videót egy titokzatos dunai szörnyről, ami valójában egy szenny- vagy hűtővízbevezető cső lehet Dunaújváros közelében

Több, mint 511 ezer megtekintésnél jár egy hét után egy olyan magyar facebookos videó, amit - a készítője szerint - egy titokzatos dunai szörny követése közben forgattak egy csónakból. Ahogy a videó geotageléséből kiderül, mindezt Dunaújvárosnál, a Pentele híd közelében vették fel.

A videó első megnézésre tényleg megdöbbentő lehet annak, aki nem tudja, miről van szó. A folyó közepén, a legerősebb sodrásban valami úgy dúrja-kavarja-bugyborékoltatja a vizet, mintha egy tengeralattjáró készülne a felszínre emelkedni.

A misztikumra a videó készítője rá is játszik azzal, hogy egy kommentben azt írja, 4 kilométeren át követték a titokzatos lényt, de az nem jött fel a víz tetejére.

Már az gyanút kelthet a figyelmes szemlélőben, hogy hiába kergették állítólag 4 kilométeren át a Pentelei Nessie-t, a Lény a két és fél perces videó forgatása közben mégis végig pont egy helyben állt. A mozgás illúzióját az kelti, hogy a Duna itt gyorsan folyik, de a parti fákat figyelve jól látható, hogy végig ugyanott járunk.

A videó valós hátterét minden dunai horgász azonnal érti. A folyó mellett található erőművek és ipari üzemek hűtővizét, illetve a kommunális szennyvizet nemcsak a budapesti rakpartokról is jól ismerhető parti befolyókon és nyitott csatornákon keresztül szokták a Dunába vezetni. A másik jellemző megoldás az, hogy a szennylevet vagy langyos vizet a fenékre fektetett csövön egészen a folyó közepe tájáig, a sodorvonalig vezetik be és ott engedik ki. Budapesten ma már tiszítják a kommunális szennyvizet, de még pár éve is jól látható volt ez a jelenség: ha a folyó közepén indokolatlanul nagy sirálycsapatot láttál bandázni, ott jó eséllyel éppen vadul nyomták be a nekik csemegének számító darabos szennyet.

A technológiát azért találták ki, mert a sodrás a part mellett mindig gyengébb, így a parti kloákák közelében, a pangó vízben veszélyes mérékben összeállhat akár a szennyvíz, akár a vízi életre veszélyesen meleg hűtővíz. A sodorvonalban ezek gyorsan eloszlanak.

A szenzációsnak szánt videón minden bizonnyal egy ilyen beömlő látható, a jelenség pedig talán az extrém alacsony dunai vízállás miatt ennyire látványos.

Ezt a magyarázatot erősíti, hogy 8 évvel ezelőtt, 2010-ben egy másik vicceskedvű magyar videós csapat már felvett egy ugyanilyen jelenséget, ugyanitt, ugyanilyen nagy közönségsikerrel. Az akkori videókon látszik is a Pentele híd:

Ez itt a videó második része:

Csónakos dunai horgászként a fél botomat odaadnám, ha lennének titokzatos lények a folyóban, de ez a videó minden bizonnyal nem egy ilyen nyomait mutatja be sajnos, látványnak ezzel együtt kétségtelenül hatásos.