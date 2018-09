Indiánnyár a Budapest Parkban!

A Wellhello párosa nemrégiben jelentkezett Az utolsó hibám című, tőlük talán meglepően epikus dalával, ami előfutára a szeptember 8-án a Budapest Parkban megrendezésre kerülő különleges koncertnek, ami a Powerszimfonik nevet viseli. Ennek oka, hogy a srácok saját bevallása szerint a nagyzenekari hangszereléssel nem hogy nem lágyítanak a dalokon, de sokkal inkább rátesznek még egy lapáttal. A buli különlegessége, hogy egy egyedi és megismételhetetlen hangulatot ötvöz majd a jól megszokott őrült Wellhello-bulik világával – a klasszikus és a modern hangzás tökéletes találkozása, ahol tényleg bármi megtörténhet. Ráadásul a már említett Az utolsó hibám ezen az estén hangzik el élőben először nagyzenekari hangszerelésben.

Szeptember 13-án feketébe és fehérbe borul a Budapest Park, ahol az Irie Maffia készül egy különleges, Black and White fantázianevet viselő koncertre. A zenekar és közönsége híres az elfogadásról és sztereotípiák megcáfolásáról – ezúttal pedig mind látványban, mind a műsor összetételében arra hívja fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem az számít, kinek milyen a bőrszíne. Ebben pedig különböző nemzetiségű közreműködők lesznek segítségükre - lesz például brazil táncos, magyar néptáncos, de roma breakes is. De színpadra lép a Senával már korábban is kooperáló ghánai énekes, Worlasi és a hazai hip-hop fenegyereke, Siska Finuccsi is.

Szeptember 10-én jelenik meg a Margaret Island zenekar harmadik nagylemeze, amit szeptember 21-én a Budapest Parkban mutat be a csapat. Meglepetésekben nincs hiány a Füstös Bálint, Lábas Viki és Törőcsik Kristóf alkotta Junior Artisjus díjas szerzőhármas harmadik lemezén: az eddigi irányok mellett zeneileg új hangzásokkal, új hangszerekkel is kísérletezett a csapat. A lemez sokszínűségét jelzi, hogy több producer, zenész is közreműködik egy-egy dalban, többek között a metál színtérről ismert Apey & the Pea frontemberével, Áron Andris ’Apey’-val, az elektronikus zenében neves dj-producer JumoDaddy-vel és Monkeyneckkel is születtek közös számok, de helyet kapott a lemezen egy korábbi Gerendás Péter-dal is új köntösbe bújtatva. A dalok többségét tehát a Budapest Park közönsége hallhatja majd élőben először.