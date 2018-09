Mindenki dobjon el mindent: kiderült, hogy nem is a lány, hanem a srác dobta ki a szart az ablakon minden idők legkínosabb első randiján!

Napra pontosan egy évvel ezelőtt hódította meg a világot a 21. század egyik, ha nem a legviccesebb híre. Ha valaki nem emlékezne, vagy hosszú ideig kómában volt, és lemaradt róla, az nyugodtan olvassa el (újra) az

című cikkünket.

A szerencsétlen tornászlány a két ablaküveg között, a saját ürüléke fölött. Fotó: Liam Smith

Utánanéztünk, hol tart most a love story, és egy olyan felfedezésre jutottunk, ami minden eddigi tudásunkat felülírta: a bristoli Liam Smith ugyanis februárban egy tévéműsorban elárulta, hogy nem is a lány volt az, aki kidobta a szart az ablakon, hanem ő maga! :O

Liam Smith, a férfi, aki az első randin kidobta a párja szarát az ablakon. Forrás: The Sun

Eddig úgy ismertük a Történetet, hogy a lány volt az egyetlen, aki „hibázott”. A Sztori úgy szólt, hogy a lány elment szarni, de nem tudta lehúzni a szart, ezért szólt a srácnak, majd mielőtt az cselekedhetett volna, pánikba esett, és kidobta az ablakon, de a szar beszorult a két üveg közé, amire a lány – egy törölközőt téve az ablakra – a szar után mászott, és beszorult, de úgy, hogy végül a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

Ehhez képest Liam Smith később már elárulta, hogy mi történt valójában: lány elment szarni, de nem tudta lehúzni, ezért szólt a srácnak, és ő volt az, aki vécépapírral megfogta a szart, majd kidobta az ablakon. A folytatás történelem. (A szar beszorult a két üveg közé, és a lány ezután felajánlotta, hogy a szar után mászik, de beszorult, méghozzá úgy, hogy végül a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.)

A Történetek Története egyébként egy éve ilyenkor ott tartott, hogy a férfi azt mondta, nem lett az incidensből sértődés, sőt volt egy nagyszerű második randijuk is, és „ki tudja, mit hoz a jövő”, „a legnehezebb részén már túl vagyunk”. De az élet sajnos nem tündérmese: a srác februárban a tévéműsorban azt is elárulta, hogy sajnos végül nem lettek egy pár, a lány friend zone-ba rakta, vagyis megegyeztek, hogy csak barátok maradnak. Néha beszélgetnek a Facebookon, de ennyi az egész. Sajnos nincsenek csodák. (The Sun)