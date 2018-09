A Lakatos András nevű, Kisbandiként ismert férfit az 1990-es években az alvilág bankáraként tartották számon, az elmúlt években több, akkor befolyásos bűnözőre tett terhelő vallomást. Most egy 300 millió forintos csalási ügy vádlottja, első fokon már el is ítélték. Eddig nyomkövetővel lehetett szabadlábon, most viszont Kúria elrendelte a letartóztatását, és az ügyvédje szerint már be is vitték a börtönbe. (PestiSrácok)