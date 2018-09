Börtönre ítélték az egykori Trump-tanácsadót

14 napra börtönbe kell vonulnia George Papadopoulosnak. A volt Trump-tanácsadónak egy londoni pubban elejtett szavaiból indult ki az a vizsgálat, amely ma már az elnök legszűkebb környezetében is kutatja, hogy összejátszott-e a Trump-kampány az oroszokkal.

Papadopoulos a bíróság előtt most azt állította, hogy ő egy amerikai hazafi, és hibát követett el a hazugsággal. Tavaly októberben vallotta magát bűnösnek, mivel hazudott az FBI-nak arról, hogy mikor zajlottak az oroszokkal történt találkozók. A rövid letöltendő büntetés mellett Papadopoulost ezen kívül 12 hónapig megfigyelik majd, 200 órányi közmunkát is kell végeznie, és 9500 dollár büntetést is kapott.

Papadopoulos volt az első a Trump-stábból, akit letartóztattak az oroszügyi nyomozás során. Trump Twitteren úgy reagált az ítéletre, hogy '14 nap 28 millió dollárért, kétmillió dollár/nap, és nincs összejátszás, egy nagyszerű nap Amerikának!', amivel arra utalt, hogy a nyomozás meglehetősen költséges volt, ehhez képest csak ennyit sikerült kihozni belőle. Igaz, az végig sejthető volt, hogy Papadopoulos nem volt túl jelentős szereplő a történtekben.

A chicagói születésű, de Londonban élő férfi energetikai elemzőként dolgozott, mielőtt 2016 márciusában csatlakozott volna a Trump-kampányhoz, mint önkéntes külpolitikai tanácsadó. Nemsokkal később kapcsolatba lépett egy rejtélyes máltai professzorral, Joseph Mifsuddal, aki azt állította Papadopoulosnak, hogy az oroszoknak több ezer emailnyi terhelő anyaga van Hillary Clintonról.

A mindössze 29 éves elemző ezt elmondta Trumpnak, illetve a republikánus kampánycsapat több tagjának, illetve azt is, hogy össze tud hozni egy találkozót Putyinnal a 2016-os választás előtt. A bíróság múlt heti megállapítása szerint az ajánlatot többen visszautasították, de Trump egyetértőleg bólintott, és átadta a kérdést Jeff Sessionsnak, akinek tetszett az ötlet. Papadopoulos azt mondta a múlt héten a CNN-nek, hogy Trump bólintással fogadta a bejelentést akkor, és nem kötelezett el egyik irányba sem azzal kapcsolatban, hogy találkozzon-e az orosz államfővel.

Ugyanakkor Jeff Sessions, aki azóta igazságügy-miniszter lett, nagyon lelkes lett. Sessions múlt novemberben, amikor a Kongresszus előtt vallott az oroszügyi kérdésről, azt mondta, hogy ő próbálta visszautasítani az ötletet.

Az amerikai hatóságok éppen Papadopoulosnak köszönhetően szereztek tudomást elsőnek az orosz kavarásról: a férfi Londonban egy pubban ülve kotyogta el egy ausztrál diplomatának, hogy mit ajánlott fel a máltai professzor. Az ausztrál diplomata ezután értesítette a hatóságokat. Amikor az FBI 2017 elején kihallgatta Papadopoulost, a férfi azt állította, hogy már azelőtt találkozott az oroszokhoz köthető két személlyel, hogy csatlakozott volna a Trump-stábhoz. De ez nem volt igaz, ezért a hazugságáért ítélték most el. (BBC)