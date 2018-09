Rendelgetünk, rendelgetünk, aztán ki szállítja majd ki?

Tudjuk, hogy az online vásárlás legfontosabb pillanata, amikor végre a kezünkbe vehetjük a megrendelt terméket. De persze a kereskedőnek és a kiszállítást lebonyolító szolgáltatónak ez komoly feladatot jelent. Az Olcsóbbat.hu utánanézett, milyen nehézségekkel kell megküzdenie a hazai webáruházaknak, hogy a vevők minél gyorsabban és minél kényelmesebben megkaphassák a csomagjukat.

A hazai e-kereskedelem forgalma idén meghaladja az 500 milliárd forintot. A több mint 30 millió magyarországi megrendelés döntő többségét futárszolgálatokkal vagy csomagpontos megoldásokkal juttatták el a webshopok a vevőkhöz. Az Olcsóbbat.hu nyáron azt kutatta a hazai webáruházak körében, hogy milyen tapasztalataik vannak, milyen kihívásokkal néznek szembe a megrendelt termékek kiszállítása során.

Az elmúlt másfél évben az online kereskedők fele szerint szállítási költségeik 10%-nál is kevesebb mértékben nőttek, ha nőttek. A logisztikai szolgáltató kiválasztásakor a legtöbben a versenyképes árat jelölték be, kicsit kevesebben a megbízhatóságot, míg a kiszállítás gyorsaságát csak alig több mint felük. A webáruházak kétharmada egyetértett abban, hogy nem fizetnének többet a vevőoldali logisztikai szolgáltatásokért akkor sem, ha küldeményeiket már aznap kiszállítanák. Úgy tűnik a webes kereskedők számára itthon még nem jelent nagy vonzerőt, hogy még aznap kiszállítsák a terméket, azaz még nem jelent meg erre hangos piaci igény.

Ez egybecseng azzal is, hogy kétharmaduk inkább olcsóbb árat, de lassabb kiszállítást választana, csupán bő harmaduk választaná a gyors kiszállítást magasabb áron. Kétharmaduk szerint akkor tudnak jó árat kialkudni, ha komoly mennyiségben küldenek csomagokat, azaz kifejezetten nagy volumenben működnek. A megkérdezettek közel fele szerint szerződéskötéskor viszont igencsak oda kell figyelni, mert sok lehet a rejtett költség, 41%-uk szerint szükséges a költségek miatt külön egyeztetniük is a szolgáltatók értékesítőivel.

„A vásárlási élmény részeként tekintenek a vevők a kiszállításra, a csomag átvételére. Ezért minden kereskedőnek, márkának, vállalatnak elemi érdeke, hogy a lehető leggördülékenyebb, a vevő igényeinek figyelembevételével történjen meg a csomag eljuttatása. Az online vásárlás akkor fejeződik be, amikor kinyitják a csomagot, így egyértelmű, hogy az online kereskedelem márkái fenntartható fejlődéséhez mindent meg kell tenniük, hogy a vásárlás gomb megnyomásától minél gyorsabban és kényelmesebben a vevőhöz kerülhessen a csomag.” – mondta Jenei Péter az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító oldal vezetője.

A webáruházak közel háromnegyede 100 vásárlásból kevesebb mint 5 során találkozik a kiszállítás minőségével kapcsolatos vevői panasszal. Az online boltok vezetőinek több mint fele szerint a hazai vásárlók számára problémát jelenthet, ha nem tudnának a futárnál készpénzzel fizetni, csak kártyával.

A nemzetközi e-kereskedelmi trendeknek megfelelően itthon is egyre komolyabb vevői elvárás, hogy ne kelljen a futárra várni. A webshopok több mint kétharmada szerint egyfajta piaci előnyt jelentene számukra, ha nem kellene a megrendelőnek a futárra várnia. Egyetértenek abban is, hogy egy-egy kereskedelmi márka veszíthet lojális vásárlókat, ha nem tudják megfelelő áron és gyorsasággal kiszállítani a termékeket.

„A kiszállítás utolsó méterein is alkalmazkodnunk kell a vevők igényeihez. Ahogy hazánkban is egyre népszerűbbek a csomagpontos kiszállítási megoldások, a Foxpost is mindent elkövet, hogy a kereskedők számára is a lehető legkedvezőbb áron, precíz szolgáltatás tudjon nyújtani és a vevők számára is gyors, útba eső, biztonságos csomagátvételi lehetőséget biztosítsunk” – mondta Bengyel Ádám, a Foxpost vezérigazgatója.