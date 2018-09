A fideszes Schöpflin György, mint a holokausztot átélő ember írt levelet minden EP-képviselőnek a Sargentini-jelentésről

A Fidesz EP-képviselője, Schöpflin György kedd délután emailt küldött az Európai Parlament összes képviselőjének, és ez a levél hozzánk is eljutott.

A levél első sora így szól:

Olyasvalakiként írok, aki átélte a holokausztot.

Majd azzal folytatja, hogy a Sargentini-jelentés azzal a nagyon komoly váddal illeti a magyar kormányt, hogy antiszemitizmust terjeszt. Schöpflin szerint ez egy olyan vád, amit lehetetlen cáfolni, és azonnal bűnösnek állítja be azt, akit megvádoltak, azaz figyelmen kívül hagyja az ártatlanság vélelmének elvét.

Ugyanakkor a jelentésben szereplő bizonyítékok a kormány antiszemitizmusának alátámasztására a képviselő szerint gyenge lábakon állnak: van ugyan antiszemitizmus Magyarországon, de a felmérésekből az derül ki, hogy ennek mértéke alacsony, és ezt az attitűdöt a Jobbikkal rokonítják az emberek. A Fidesz-kormány ezzel szemben többször is zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.

Schöpflin kitér arra is, hogy a parlamenti választásokat megelőz évben negatív fókusz illette Soros Györgyöt, aki számos Fidesz-ellenes, baloldali szervezetet finanszírozott. Ezt a kampányt látták antiszemitának, tekintve Soros zsidó származását. De nem ezért kritizálták Sorost, teszi hozzá a képviselő, hanem éppen ellenkezőleg, a politikai szerepért, amit betöltött. Ezért az a vád, hogy kódolt antiszemitizmus volt az ellene folyó kampány, nem más, csak inszinuáció.

Ezen kívül a jelentés nem vette figyelembe azt sem, hogy milyen virágzó zsidó élet van ma Magyarországon, itt él a harmadik legnagyobb zsidó közösség Európában, és a Fidesz-kormány jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy fennmaradjon és biztonságban legyen ez a közösség. Ami nem mondható el számos nyugat-európai országról, teszi hozzá Schöpflin.

Zárásként megemlíti azt is, hogy Magyarországnak kivételesen jó kapcsolata van Izraellel, ami nyilván lehetetlen lenne, ha a kormány tényleg antiszemita lenne. És szerinte hiányzik a jelentésből, hogy a Fidesz-kormány volt az, amelyik elfogadta a magyar kormányok felelősséget a holokausztban.

Érdemes amúgy megemlíteni, hogy a magyar jogállamiság egészének állapotával foglalkozó Sargentini-jelentésben viszonylag kis szeletet tesznek ki az antiszemitizmussal kapcsolatos észrevételek. A teljes jelentés itt olvasható magyar nyelven.

A levél eredeti, angol nyelvű szövege:

„Addendum concerning the Sargentini-report

Dear Colleagues,



I write as someone who lived through the Holocaust.



The Sargentini report on Hungary makes a very serious accusation against the Hungarian government, that it promotes anti-Semitism.



This is one of those charges that it is impossible to refute and automatically assigns guilt to those so accused. In sum, it ignores the presumption of innocence.



The evidence in the report that anti-Semitism is rife in Hungary is flimsy. There are anti-Semites in Hungary, certainly, but surveys make it clear it is low and that these attitudes are associated with Jobbik. The Fidesz government has repeatedly insisted on zero tolerance for anti-Semitism.



During this year’s parliamentary election there was a negative focus on the role of György Soros, who finances a sizeable number of anti-Fidesz, leftwing organisations. This was read as anti-Semitic, given Soros’s Jewish descent. But in no way was Soros criticised for his background, on the contrary, the criticism was concerned the political role that he played. In the light of this, accusations of “coded anti-Semitism” are nothing more than insinuation.



The Sargentini report fails to note that there is flourishing Jewish life in Hungary, it is the third largest Jewish community in Europe. The Fidesz government has made significant contributions to sustain this and has successfully established the complete security of the Jewish community, whereas this is not the case in several West European countries.



Hungary has exceptionally good relations with Israel. Obviously, this would be inconceivable if the Hungarian government really was anti-Semitic.



Missing from the report is that it was the Fidesz government, not its leftwing predecessors, that formally accepted responsibility for the role played by the 1944 Hungarian government in the Holocaust.



Yours sincerely,



György Schöpflin

MEP for Hungary (EPP-Fidesz)”