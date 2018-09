Meghalt a budapesti állatkert tapírborja

Közleményt adott ki a Fővárosi Állat- és Növénykert, mely szerint elpusztult a nemrégiben született tapírborjú. Mint írják, a boncolás a szív- és vázizmok elfajulását, illetve súlyos fokú májelfajulást állapított meg: ezeket az anyai gondoskodás, illetve az állatkerti szakemberek erőfeszítései sem tudták ellensúlyozni.

Az állat szeptember 2-án, vasárnap látta meg a napvilágot, születését három napra rá hozta nyilvánosságra a városligeti intézmény. Bár az apróság a kifutóban, a nagyközönség szeme láttára született, az első napokat az anyaállattal együtt egy elkülönített istállóban töltötte. A tervek szerint e hét közepén mutatták volna be a nagyközönségnek.

Fotónk csak illusztráció, a debreceni állatkert tapírkölyke látható rajta Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az újszülött állat kezdetben elég életerősnek tűnt, és az emlőket is megtalálta, így az Állatkert munkatársai nagyon bizakodóak voltak. A hét végére azonban láthatóan gyengülni kezdett, a kelleténél többet pihent, és végül már az állatorvosoknak is be kellett avatkozniuk, illetve mesterséges táplálással egészítették ki az anyatejet. Mint kiderült, a tapír olyan egészségi problémákkal született, amelyet az anyai gondoskodás, és az állatorvosok és a gondozók életmentést célzó erőfeszítései sem tudtak ellensúlyozni.