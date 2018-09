Trump tanácsadója frontális támadást indított a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ellen

Az Egyesült Államok kormányának nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton heves támadást intézett a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen. Bolton többek között illegitimnek nevezte a bíróságot, és jelezte, hogy az USA akár szankciókat is hajlandó kilátásba helyezni a testület munkája miatt.

A 2002-ben alakult állandó bíróság népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel foglalkozik, és az amerikai kormányt az háborította fel, hogy elképzelhető, az ICC vádat fog emelni amerikai katonák ellen Afganisztánban elkövetett visszaélések miatt. A bírósághoz 123 ország csatlakozott, de az Egyesült Államok nem.

Bolton, aki a Fehér Ház közismerten egyik legharciasabb, a katonai beavatkozásokat támogató tagja, korábban is többször kritizálta már a bíróság munkáját. Hétfői beszédében két problémája is akadt az ICC-vel: egyrészt hogy a bíróság ügyésze, Fatou Bensouda tavaly indítványozta, hogy vizsgáljanak ki minden esetet, ami háborús bűntett lehetett Afganisztánban, és ebbe beletartoznának az amerikai katonák és hírszerzők által elkövetett esetek is.

Amerikai katona Afganisztánban Fotó: YURI CORTEZ/AFP

Az ICC 2016-os jelentése szerint megalapozott a gyanú, hogy az Egyesült Államok hadserege kínzásokat hajtott végre titkos fogva tartó helyeken az országban. Bolton szerint ugyanakkor sem az afgán kormány, sem más kormányok nem jelezték, hogy vizsgálatot akarnának az ügyben. Ugyanakkor az ICC ügyészei saját kezdeményezésre is indíthatnak eljárásokat, igaz, azt jóvá kell hagynia egy bírákból álló bizottságnak is.

Boltont az is felháborította, hogy a palesztinok az ICC elé vinnék Izraelt, mivel szerintük a zsidó állam Gázában és Ciszjordániában emberijog-sértéseket követ el. Trump tanácsadója szerint épp e lépés miatt döntött úgy Washington, hogy bezárja diplomáciai misszióját a palesztin területeken.

Arra is kitért, hogy az ICC munkája fenyegetést jelent Amerika szuverenitására és az ország nemzetbiztonságára, nincsenek meg működésében a fékek és egyensúlyok, és az Egyesült Államok kormánya úgysem ismer el semmi magasabb autoritást, mint az Egyesült Államok alkotmánya. Bolton világosan kijelentette, hogy nem fognak együttműködni a bírósággal, és az ICC gyakorlatilag halott a számukra.

Az persze kérdés, hogy milyen szankciók jöhetnek szóba a bírósággal szemben, aminek munkájában az USA eddig sem vett részt. Egy lehetséges lépés az ICC bíráinak és ügyészeinek kitiltása az Egyesült Államokból, illetve akár vádat is lehetne emelni ellenül Bolton szerint. Ugyanígy, fel fognak lépni bármely vállalat vagy állam ellen, amelyik amerikai polgárok elleni nemzetközi vizsgálatot támogatja.

Az ICC közleményben jelezte, hogy szigorúan a Római Statútum által kijelölt jogi keretek között dolgoznak, és független eljárásokat folytatnak. (BBC)