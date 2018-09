A világ leghülyébb összeesküvés-elméletével magyarázzák az oroszok a Szojuz kilyukadását

Amerikai űrhajósokat gyanúsít az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkozmosz vizsgálóbizottsága azzal, hogy szándékosan kárt tettek a Szojuz űrhajó burkolatában, értesült a Kommerszant című orosz napilap roszkozmoszos forrásoktól.

Az ISS 56. missziójának teljes személyzete az óramutató járásának megfelelően a bal felső sarokból indulva: Serena Auñón-Chancellor (USA), Alexander Gerst (GER), Szergej Prokopjev (RUS), Oleg Atyemjev (RUS), Drew Feustel (USA), Ricky Arnold (USA) Fotó: NASA

A történet, ami talán még a Pravda bármelyik 1949-es lapszámából is kilógott volna, elég nagy hülyeségnek tűnik. Az elmélet szerint ugyanis az ISS, a nemzetközi űrállomás amerikai asztronautái azért fúrták meg az űrhajót, hogy beteg társuk minél hamarabb hazatérhessen a Földre, hogy rendes gyógykezelést kapjon. Apróbb lyuk az elmélet páncélján, hogy egyéb, személyszállításra is alkalmas eszköz híján az amerikai űrhajósok kizárólag a Szojuz űrhajóval térhettek volna vissza, pedig a Roszkozmoszból szivárogtatott elmélet szerint azt inkább leválasztották volna az űrállomásról, hogy lezuhanhasson és eléghessen a Föld légkörében. Ez több szempontból is baromság lett volna. Egyrészt, mert mint már említettem, csak azzal térhetnének vissza a Földre. Másrészt meg mert a lyuk az ún. keringő modulján van a Szojuznak, amely nem is térne vissza a Földre, így az űrhajót kár volna megsemmisíteni, mivel akár vissza is térhetnének vele.

Így az talán már mindegy is, hogy a világon sehol sem találtam hírt arról, hogy az ISS fedélzetén jelenleg tartózkodó három amerikai űrhajós - Drew Feustel parancsnok, Ricky Arnold és Serena Auñón-Chancellor - bármelyike beteg volna, vagy bármelyikük idő előtt haza akarna térni. Feustel ugyan október 3-án átadja a parancsnokságot, és Arnold is visszatér vele a Földre, de ez tervezett váltás - az orosz Oleg Atyemjev is velük együtt tér vissza.

A meghibásodást amúgy a földi központban érzékelték, az ő riasztásuk után kezdték vizsgálni az űrhajósok, hogy mi okozhatja a kisebb légnyomáscsökkenést az űrállomás fedélzetén. Ennek során fedezték fel a két milliméteres lyukat a Szojuz fedélzetén, amit eredetileg valami ragasztóval próbált betapasztani az, aki kifúrta.

A Roszkozmosz amerikai összeesküvésről szóló elméletének egyik jellemző momentuma, hogy külön tárgyalják, mennyire nehéz lehetett lyukat fúrni a Szojuzra a világűrben, ahol a súlytalanság állapotában kifejezetten nehéz ellentartani a fúrónak. Ezt azzal oldották fel, hogy "feltehetően csak többszöri próbálkozásra sikerült" megfúrniuk a Szojuzt, amivel hazatérhettek volna, hogy hazatérhessenek, amit nem tudnak, mert csak a Szojuzzal térhettek volna haza.

"Egyértelműen kijelenthetem, hogy a személyzetnek semmi köze a történtekhez" - nyilatkozta az ISS 56. missziójának parancsnoka, Drew Feustel a keddi űrsajtótájékoztatója során, hozzátéve, hogy szégyentelinek és sértőnek érzi, hogy ez egyáltalán eszébe juthatott bárkinek. (Via MTI)