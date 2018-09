Katasztrofális árvizeket okozhat a Karolinákban a Florence

A Harvey és a Katrina hurrikánokhoz hasonló pusztítást okozhat az Egyesült Államok keleti partvidékének középső részén, a két Karolinában és Virginiában a Florence hurrikán, írja az Axios. A legfrissebb számítógépes modellek szerint a vihar haladási sebessége - tehát nem a szélereje - a partokhoz közeledve lelassulhat, így szokatlanul hosszú ideig kavaroghat majd a partvidék felett.

Ez két okból jelent rendkívüli veszélyt:

az alacsony nyomású légtömeg miatt kialakuló, az előrejelzések szerint akár 6-7 méter magas vihardagály sokkal tovább tarthat;



közben helyenként akár egy méternyi csapadék is lezúdulhat, tovább dagasztva az áradásokat.



Mindezt a partvidéknek azon a Hampton Roadnak nevezett részén, ahol a tapasztalatok szerint rendkívüli nehézségeket okoz az evakuáció.

A Harvey és a Katrina hurrikánok alatt az igazi pusztítást az áradások végezték. Az előbbi Houstont, az utóbbi New Orleanst árasztotta el hetekre. A szakértők most attól tartanak, hogy a Karolinákban hasonló helyzet alakulhat ki. A dél-karolinai Charlston, az USA egyik legrégibb városa például csupán 3,4 méterrel fekszik a tengerszint fölött, így már csak a vihardagály három méteres áradást okozhat ott. "Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy milyen hihetetlen károkat okozhat a szél, a vihardagály és a villámáradások" - nyilatkozta a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat helyi irodájányak egyik meteorológusa.

A feljegyzések szerint Észak-Karolinát 1850 óta nem érte el olyan erejű hurrikán, mint amilyen erős most a Florence. A vihar a jelenlegi előrejelzések szerint péntek esti partra érésekor is még 4-es erősségű lesz, és másnapra, már a szárazföld fölé érve is csak 3-as fokozatúra gyengül. (Via Axios)