Marco Rossi: Életemben nem idegeskedtem ennyit

Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata kedden ugyanúgy harcolt, mint szombaton, a finnek ellen, csak most szerencséjük is volt - Finnországban 1:0-ás vereséget szenvedett a csapat a Nemzetek Ligája első meccsén.

"Technikailag és taktikailag is javulni kell még, de az első félidőben látott játékkal elégedett voltam. A második félidőben egy olyan csapatot láthattunk, amely régóta nem nyert meccset, emiatt egy kicsit talán megijedtek a játékosok, a szerencse azonban most velünk volt" - értékelte a mérkőzést a kapitány.

„Vérvizsgálatra kellene menjek, mert ennyit még életemben nem idegeskedtem, mint ebben a tíz napban" - mondta, miután azzal viccelődött, hogy Magyarország Olaszországgal szemben nem ötvenmillió, csak tízmillió szövetségi kapitány országa. Ez arról jutott eszébe, amikor arról kérdezték, hogy miért tartott ki a szombaton, a finnek ellen rosszul játszó Sallai Roland mellett, aki a görögök ellen már a 15. percben gólt szerzett.

Apropó, Sallai. A fiatal játékos szerint gólja tudatos, rengeteget gyakorolt figura eredménye volt. Erről a gólról beszélünk, vagyis ezt gyakorolták ezek szerint sokat a válogatott edzésein.

"Kaptam egy jó labdát Bese Barnabástól, és csapatszinten is remek munkát végeztünk. Sokat gyakoroltuk a héten ezt a figurát, és most be is jött. Szerencsére jól találtam el a labdát a végén, úgyhogy örülök" - mondta góljáról Sallai, aki szerint "eddigi pályafutásomban ez a gól mindenképpen valahova előre kerül, mert fontos találat volt ez az én saját szemszögemből nézve".

A görögök német kapitánya, Michael Skibbe szerint csapata vereségének az volt az oka, hogy "lustán kezdtünk, és későn eszméltünk".