Tibi atyára rászállt a kormánymédia, ezért nyílt levelet írt Orbán Viktornak

Nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz Tibi atya, az ország legismertebb bizniszálpapja, aki a budapesti kamaszokat olcsó itallal ellátó kocsmahálózat üzemeltetése mellett immár közíróként is működik. Mint írta, pár nappal azután, hogy közírói tevékenysége részeként bírálni merte a kormánymédia "néhány cinikus újságíróját", a kormánypárti portálok "egymással versengve jelentették be, hogy Tibi atya kebabozójában afgán migráns erőszakolt".

Tibi atya mindezt azért kéri ki magának, mert neki nincs is kebabozója. De ha már ebben a témában megtámadták, akkor szívesen elfogadna némi állami pénzt Orbán Viktortól - akinek rendkívül zavaros indoklással a képviselőjelöltjére is szavazott a választáson -, hogy kocsmaüzemeltető vállalkozása munkatársaival, akik között még volt katona is van, egy nemi erőszakolókat üldöző "országos biztonsági hálózatot" állítson fel.

Részletes terve is van már, például fejlesztene egy telefonos applikációt, amivel egy gombnyomással lehetne riasztani a biztonsági hálózatot és megadni az áldozat gps-koordinátáját.

Tibi atya, mielőtt rátért volna üzleti javaslatára, amúgy hosszasan értekezett arról, hogy micsoda gerinctelen féregség marketingcélokra használni egy ilyen tragédiát.