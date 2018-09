Betiltanák a kutya- és macskahúsevést az Egyesült Államokban

Az amerikai Képviselőház megszavazta a törvényjavaslatot, ami az egész Egyesült Államokban betiltaná a kutya- és macskahúsevést. 44 államban ugyanis még mindig legális, ha nem is mindennapos, hogy kutyákat és macskákat vágjanak le étkezési céllal.

Két floridai képviselő, a republikánus Vern Buchanan és a demokrata Alcee Hastings nyújtotta be a javaslatot, ami a szövetségi állatvédelmi törvényt kibővítve betiltaná a kutyák és macskák fogyasztását. Buchanan optimista, szerinte az ősszel a Szenátuson is át fog menni a törvénymódosítás. Az állatvédelem az egyike azon kevés ügyeknek, amikben demokrata és republikánus képviselők is egyet tudnak érteni.

A törvényjavaslat tiltaná a kutyák vagy macskák vagy azok részeinek emberi fogyasztásra való tudatos leölését, szállítását, birtoklását, megvásárlását, értékesítését vagy adományozását. A bűncselekményeket 5000 dollárral bírságolhatják.

Vágóhidaknak eddig is tilos volt az összes államban kutyát vagy macskát levágniuk, és boltban is tilos volt árulni, de egyes állampolgárok a legtöbb államban simán lelőhettek és megehettek kutyákat vagy macskákat.

Vietnam fővárosát is le akarják szoktatni a kutyahús-fogyasztásról

Nguyen Van Suu főpolgármester-helyettes kedden a főváros honlapján szólította fel a hanoiakat, hogy hagyjanak fel a kutyák húsának fogyasztásáról, mert az megütközést kelt az olyan országokból érkező külföldiekben, ahol tabu a kutyahús.

Ez a szokás károsan hat egy civilizált és modern főváros megítélésére – állt a közleményben.

A városvezetés közegészségügyi megfontolásokból is szeretné levetetni a kutyahúst a hanoiak étlapjáról. A felhívás arra figyelmezteti a lakosokat, hogy a kutyahússal veszettség is terjedhet, idén eddig hárman haltak meg és további ketten fertőződtek meg e súlyos betegségben Hanoiban.

Kutyák nem sokkal lemészárlásuk előtt egy kínai vadállatpiacon, a 2004-es SARS-járvány idején. Fotó: Getty Images

A főpolgármester-helyettes utasította a helyi önkormányzatokat, hogy tudatosítsák az emberekben azt a veszélyt, amit az étkezési célú kutyatartás jelent a veszettség terjedését illetően.

A kutya- és macskahús száműzése az étrendből része annak az országos akciótervnek is, ami 2021-ig teljesen fel akarja számolni a veszettséget Vietnamban.

Hivatalos adatok szerint 493 ezer kutyát és macskát tartanak Hanoiban, ezek 12,5 százalékát szánják étkezési célra. Sok vietnaminak ínyencfalat a kutyahús, amiről azt tartják, hogy fokozza az életerőt. De sokan mások már kerülik a kutya- vagy macskahúst, mivel a szélesedő középosztályban egyre többen tartanak állatot házi kedvencként.

A vietnami fővárosban kb. ezer üzletben lehet kutyahúst vásárolni. A macskahús kevésbé népszerű, de vidéken még mindig beszerezhető. (USA Today, MTI)