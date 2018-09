Férje megölésével vádolják az írónőt, aki a "Így öld meg a férjed" című novellát írta

A 63 éves Daniel Brophy egy Oregon államban működő szakácsiskolában dolgozott, a holttestét június 2-án reggel találták meg a diákjai, a férfit agyonlőtték. Felesége, a 68 éves Crampton Brophy másnap megindító bejegyzésben írta meg a Facebookon, hogy Danielt lelőtték. A romantikus regényeket író asszonyt viszont szeptember 5-én letartóztatták, és most a férje megölésével vádolják. A Washington Post részletes beszámolójából kiderül, hogy a nő hét évvel ezelőtt a saját blogján tette közzé az "Így öld meg a férjedet" című esszét, amiben végigveszi a különböző módszerek előnyeit és hátrányait, illetve a lehetséges indítékokat. A vádirat alapján úgy tűnik, hogy követte saját írásának tanácsait, ugyanis 2011-ben is arra jutott, hogy a lőfegyver a legjobb módszer, és a saját férjét is tényleg így ölhette meg.

A cikk szerint a nő kicsit erotikus-romantikus történetek kiadásával foglalkozott, a regények középpontjában általában a női főszereplőnek titkos kapcsolata volt egy amerikai elit tengerészgyalogossal.

Egy 2011-es posztban az asszony azzal tréfálkozik, hogy neki és férjének is ez a második házassága, ami biztosan nem fog válással végződni, de ha mondjuk váratlanul leesne egy magas épület tetejéről, aki azt szeretné, hogy az nagyon alaposan vizsgálják ki.

