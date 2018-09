Tovább nyúlik a nyár

Bár idén a szeptember a leghagyományosabb értelemben vett őszi időjárással köszönt be, a héten visszaszökött életünkbe a nyár. És ha már visszaszökött, az OMSZ egy hetes előrejelzése alapján legalább a jövő szerdáig itt is marad.

Az ilyen középtávú előrejelzések normálisan elég bizonytalanok, de például a tegnapihoz hasonlóan még ma is szombatra jósolnak egyedül ún. rossz időt. Rossz annyiban lesz, hogy a kellemesnek mondható 23-29 fokos hőmérséklethez záporok, zivatarok társulnak majd, minden hétvégézni vágyó legnagyobb örömére.

Vigaszul a tanítási/munkanapokon remek nyarunk lesz. Csütörtökön szinte zavartalan napsütés mellett élvezhetjük a délutánra 28-31 fokig melegedő időt, pénteken is csak némi felhőképződés okozhat zavart. Holnaptól országon belül már változékonyabb lesz az idő, a leghűvösebb részeken 6-7 fokkal is elmaradhat a hőmérséklet a legmelegebb részektől. De még a hűvösebb részeken is 23-24 fok lesz, panaszkodni ott se lesz oka senkinek.