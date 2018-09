Méregdrága lesz a tandíj a közpénzből épülő új debreceni iskolában

A Debreceni Nemzetközi Iskola (International School of Debrecen) építését a Modern Városok Program részeként a magyar állami költségvetés finanszírozza. A vegyesen önkormányzati és állami iskolát majdnem 3,3 milliárd forint közpénzből építik fel. A 24.hu most megtudta, hogy a teljes egészében közpénzből megvalósuló beruházással valójában egy tandíjköteles, elit magániskolát hoznak létre.



Az iskolában egy gyermek oktatása az óvodától az érettségiig több mint 45 millió forintba kerül majd.

Az intézmény honlapján szereplő tandíjköltségek szerint az óvoda egy évre közel 2,5 millió forintba kerül, az iskola első öt évfolyamán évente majdnem 3 millió forintba, a többi évfolyam pedig már majdnem 4 millióba forintba kerül évente. Az utolsó két évfolyam ára megközelíti az 5 millió forintos összeget évente.

Ezek a díjak ráadásul nem fedezik a jelentkezési költségeket, az iskolabuszt és a tanulók étkezéseit sem, utóbbi naponta további 1500 forintba kerül majd.

A lap megkérdezte a debreceni polgármesteri hivatalt, számíthatnak-e a helyi diákok valami kedvezményre. Azt válaszolták, hogy a honlapon is elérhető tandíjak egységesen, mindenkire vonatkoznak. “Az International School of Debrecen és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata is fontosnak tartja azonban, hogy ösztöndíjprogram keretében támogassa a tehetséges diákokat. (…) Az ösztöndíjprogram kidolgozás alatt van. Amint elkészül, a részletes kiírás és feltételrendszer elérhető lesz a honlapon” - írták.

Az iskola kialakítását 2015-ben kezdték meg, a 24.hu szerint ez azt jelenti, hogy az elmúlt három év során az önkormányzat nem tudta megalkotni a jövőre már induló iskola ösztöndíjrendszerét. Az intézmény jövendőbeli igazgatója tavaly azt mondta, az előjelentkezés már elkezdődött és óriási az érdeklődés az intézmény iránt. Az iskola Debrecen-Pallag településrészen, közvetlenül a Nagyerdő és egy Natura2000-es terület mellett épül, az intézmény alapkövét idén nyáron tették le.