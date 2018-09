A szülőkhöz fordultak a sajtóban szexuális erőszakkal vádolt pólósok

Utánpótlásnevelő egyesületük Facebook-oldalán fordult a szülőkhöz az a két egykori válogatott vízipólós, egyikük olimpiai bajnok, akiket egy volt tanítványuk szexuális erőszakkal vádol. A lány állítása szerint még csak 11 éves volt, amikor a két vízilabdázó szexuális viszonyt kezdeményezett vele. Mivel a magyar jog szerint a beleegyezési korhatár 14 év, így az eset szexuális erőszaknak minősül.

"Szeretnénk megköszönni Mindnyájatoknak a biztató szavakat, melyekkel elárasztottatok [...] Nagy szükségünk van rátok ebben a remélhetőleg rövid időszakban, amíg az igazság kiderül! Az élet és a munka természetesen addig sem áll meg! Nemsokára kezdődnek a bajnokságok. Edzések, oktatások a szokott időben, a szokott helyen!" - írták. A keresztnevükön írták alá a közleményt, de miután ők alapították a klubot, ezzel lényegében a nyilvánosság elé álltak.

Egyesületük Facebook-oldalán közzétették ügyvédjük, Hegedűs László posztját is. Ő azt írta, hogy szombaton kapott megbízást a két vízilabdázó képviseletére. "Kérek mindenkit, hogy az ügy tényleges ismerete nélkül ne alakítson ki magában elmarasztaló véleményt, mert az ilyen jellegű ügyekben sok minden történhet" - írta az esetről, amiben még csak nyomozás folyik, vagyis a vízilabdázókat még nem gyanúsították meg.

"Három gyermekes apa vagyok, átérzem a bizonyított esetekben a szülők fájdalmát, de közel negyven éves ügyvédi pályám alatt sok ártatlanul meghurcolt emberrel is találkoztam és védtem őket" - írta Hegedűs, aki az áldozat jogi képviselőjének is üzent. "Az mindenesetre felháborító, hogy a sértett jogi képviselője előre olyan nyilatkozatokat tesz, amely alkalmas arra, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, és előre bűnösnek mondjon ki olyan embereket, akik erre nem szolgáltak rá" - írta.

A vízilabdázókkal szembeni feljelentésről elsőként a Blikk számolt be, ott azt írták, hogy "két sztársportoló" hónapokig zaklatott szexuálisan egy 11 éves kislányt. Azt, hogy vízilabdázókról van szó, a kormányközeli TV2 Tények című műsora közölte, hozzátéve, hogy az egyikük olimpiai bajnok. A Tényekben még az is elhangzott, hogy az áldozatot a jövő héten vizsgálja meg nőgyógyász és pszichológus, aztán a két pólós nevét is nyilvánosságra hozták. Az Index kérdésére a rendőrség annyit erősített meg, hogy az ügy körülményeit szexuális erőszak miatt indított nyomozásban vizsgálják.