Verekedés tört ki a kalocsai kórházban, miután egy nő megátkozta a másik családját

Négy személyt gyanúsítanak garázdasággal, egyiküket súlyos testi sértés miatt is kihallgatták a Kalocsai Rendőrkapitányságon, ahol befejezték egy februári ügy vizsgálatát.

Akkor három nő és egy férfi valósággal összeverekedtek a helyi kórházban egy korábbi nézeteltérés miatt. Mint kiderült, régóta vita volt a társaság tagjai között, és a dolog odáig fajult, hogy az egyik 53 éves nő egy közösségi oldalon megátkozta a másik családját.

Februárban véletlenül találkoztak össze a kórházban, és már kész is volt a baj. Ordibálás kezdődött, ami aztán verekedésbe torkollott, méghozzá válogatott eszközök bevetésével: