A harmadik világban rendkívül optimisták a fiatalok. Nyugaton nem annyira

Bár a nyugati országokban felnövekvő kamaszok optimistábbak a felnőtteknél, messze nem annyira derűlátóak, mint szerencsétlenebb sorsú országokba született kortársaik. Az Ipsos közvélemény-kutató a Bill és Melinda Gates Alapítvány felkérésére a világ 15 országában kérdezett 12-17 éves fiatalokat, a felmérés eredményeit a Guardian közölte.

A kutatás alapján a világ legoptimistább fiataljai Kenyában élnek, ott 95,4 százalékuk derűlátó a jövőjével kapcsolatban. Alex Awiti, az Aga Khan Egyetem oktatója szerint azért, mert a térségben élő fiatalok tudják, hogy van beleszólásuk a dolgokba. Kenyában a 35 évnél fiatalabbak a népesség 80 százalékát adják, így a fiatalok tudják, hogy "ha minden fiatalt mozgósítanak, napokon belül megdönthetik a környék bármelyik kormányát".

A világ elvben boldogabbik felén, Svédországban viszont a fiatalok kevesebb mint kétharmada látja derűsen a jövőjét. Michael Birkjaer, a szomszédos Dániában működő Boldogságkutató Intézet elemzője szerint a nyugati fiatalok még mindig a 2008-2009-es nagy pénzügyi válságot nyögik. "Szembesülnek azzal, hogy a mostani fiatal felnőtteké az első generáció, amely nem fog jobban élni a szüleinél" - mondta a Guardiannek, hozzátéve, hogy a fejlődő országokban "elérhetőbbnek tűnik" az, ami ott már jólétnek számít.

A felmérésben azt is vizsgálták, hogy a lányok hogy látják jövőjüket. Németországban csak 31,7 százalékuk számított rá, hogy javulni fognak a nők életkörülményei, míg Indiában ez az arány 77,6 százalék volt. A Guardian szerint Indiában ugyan az elmúlt években egyre több figyelem irányul a nők jogaira, néhány nemi erőszak országos felháborodást váltott ki és társadalmi vita is indult a nők helyzetéről. Jogvédők szerint ugyanakkor a valóság ennél kiábrándítóbb, például 2012 óta 60 százalékkal, évi negyvenezerre nőtt a jelentett nemi erőszakok száma. "A kormánypárt azt hirdeti, hogy a nőknek otthon van a helyük, és négy gyermeket kell szülniük. Szerintük a nők viselkedése és öltözködése miatt van annyi erőszak" - mondta a Guardiannek Ruchira Gupta, egy nőjogi szervezet, az Apne Aap alapítója. "A nők jogai nemhogy javultak, még romlottak is Indiában" - mondta.

Indiában amúgy a fiatalok háromnegyede úgy véli, hogy a nők rosszabb körülmények között élnek. A skála másik végén Oroszország van, ahol mindössze a fiatalok ötöde gondolja úgy, hogy a férfiak jobb körülmények között élnek a nőknél. Ott amúgy tavaly dekriminalizálták a családon belüli erőszakot.

A felmérés egyik legérdekesebb adata szerint míg Kenyában a fiatalok 19,6 százaléka tölti napja felét házimunkával, Svédországban csupán 6,4, Nagy-Britanniában 4,9, Franciaországban 4,8 százalékuk van befogva ilyen feladatokra.