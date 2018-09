A régi könyv lett az új iPhone: megrohanták az ELTE könyvtárának ingyenes könyvosztását

Hétfő reggel, kilenc előtt kevéssel komoly tömeg kígyózott a Ferenciek terén. Hasonló jeleneteket mostanában leginkább Apple-üzletek elől, vagy pedig a legelszántabb sneakerheadektől láthattunk, de hétfőn valami egészen szokatlan dologért álltak sorba rengetegen: ingyen elvihető könyvekért.

Az ELTE Egyetemi Könyvtára ugyanis évente egyszer nagy padlássöprést tart, és ilyenkor több ezer kötetet osztogatnak szét ingyen, bárkinek, aki érte megy. Hétfőtől szerdáig, minden nap reggel kilenc es este nyolc között lehet menni a könyvekért, de a felhívásban is figyelmeztettek, hogy a tavaly például a tervezett három nap helyett másfél nap alatt elfogyott minden.

És a hétfő reggeli, nyitásra időzített lendületet látva jó eséllyel idén sem fog három napig tartani a móka: pillanatok alatt nagyon súlyos tömeg zsúfolódott össze a könyvtár előcsarnokában, ahol asztalokra pakolva lehet válogatni a vihető könyvek közül.

Csodára ugyanakkor nem érdemes számítani: a könyvek jelentős része nem véletlenül végezte itt, és nem mondjuk egy antikváriumban. Általános tapasztalat volt, hogy akármennyire is nehéz a tömegen át hozzáférni a pultokhoz, még annál is nehezebb olyan könyvekre akadni, amit szívesen haza is vinnél magaddal. Pedig én épp eleget jártam a bölcsészkarra ahhoz, hogy bármilyen zugkönyvesboltban órákat tudjak eltölteni, de így is alig éreztem megszólítva magam. A hétfő reggeli merítésen az látszott, hogy a vihető kötetek többsége évtizedekkel ezelőtt kiadott szakkönyv, melyek szakmai tartalma fölött jó eséllyel már bőven eljárt az idő.

Egy átlagos kötet

Ahogy egy, a helyszínen turkáló barátom megjegyezte: „sajnos nem érdeklődöm a negyvenéves román nyelvű programozási szakkönyvek iránt”. Nem a román volt amúgy a fő nyelv a magyar mellett, hanem az orosz: nyilván még az 1989 előtt felhalmozott készletekből, de rengeteg orosz nyelvű félévszázados szakkönyvből is lehetett válogatni.

Akadtak azért kincsek is a dobozokban, ahogy egy szerencsés új könyvtulajdonos (és ismert jazznagybőgős) mosolyán is látni lehet

A halomban heverő elavult jogi, orvosi, gazdaságtörténeti szakkönyvek, a rengeteg Révay-enciklopédia mellett persze egész biztos rejlenek kincsek is, de a hömpölygő tömeg egyáltalán nem kedvez az alapos böngészésnek. Épp ezért, a gyakori megoldásnak az tűnt, hogy a könyvkeresők felkaptak minden, kicsit is szimpatikus könyvet, majd pár méterrel odébb visszaraktak párat, amiről kiderült, hogy mégsem kell nekik.

Volt, aki bőrönddel érkezett

A könyvek persze az 'ingyen minden elfogy' örök logikának megfelelően szédítő tempóban fogyatkoztak, többen voltak, akik túrazsákkal vagy gurulós bőrönddel érkeztek. A helyszínen azt mondták, hogy nem fért ki elsőre az összes könyv, így még lesznek utántöltések, elsőnek hétfőn dél körül.

Ha a Ferenciek terének környékén jársz, feltétlen nézz be a könyvtár aulájában, ha érdekelnek az olyan kötetek, mint a Búzatermesztési kísérletek 1960-1970, a hatvanas években kiadott Agrokémia kézikönyv vagy egy orosz nyelvű Marx-Engels összes, de egy csomó ember között számodra érdekes könyvek után turkálni még akkor is jó szórakozás lehet, ha a végén nem találsz semmit.