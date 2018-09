Győztesnek hirdeti magát az ellenzék a Maldív-szigeteken

Mohamed Nasíd korábbi elnök, az ellenzéki Maldív Demokrata Párt vezetője Srí Lankán, egy szállodában fogadja a gratulációkat, miután pártjának jelöltje bejelentette győzelmét. Fotó: Lakruwan Wanniarachchi/AFP

Bejelentette győzelmét helyi idő szerint hétfő hajnalban Ibrahim Mohamed Szolih ellenzéki jelölt a Maldív-szigeteki elnökválasztáson.



A küzdelem az 59 éves Abdulla Jamín Gajúm hivatalban lévő elnök és az ellenzék jelölje, az 54 éves Ibrahim Mohamed Szolih között zajlik. Szolih közlése szerint a szavazatok 92 százalékának összeszámlálásánál 16 százalékkal vezetett vetélytársával szemben.

Helyi hírforrások adatai szerint Szolih a voksok 58 százalékát kapta. „Az üzenet tisztán érthető. A Maldív-szigetek népe változást, békét és igazságot akar. Szeretném megkérni Jamín elnököt arra, hogy fogadja el a nép akaratát, és kezdje meg a békés hatalomátadást az alkotmánynak megfelelően” – mondta Szolih.

A Maldív-szigeteki Haladó Párt (PPM) színeiben induló regnáló elnök, Jamín 2013-ban, nagyon szoros, és nem is egészen tiszta választáson került hatalomra. (Igaz, akkor ellenfeleit vádolták csalással, illetve a nemzetközi megfigyelők és az ország legfelső bírósága bizonyítottnak is látta a csalást, Jamín javára változtatta meg az eredményt.) Politikai irányvonala erősen Nyugat-ellenes volt, az iszlám vallás befolyását erősítette a közéletben, külgazdaságilag pedig Kínával kereste a kapcsoltatot. Elődeihez hasonlóan ő is elsősorban saját hatalma bebetonozásán dolgozott: bebörtönöztette több ellenfelét, köztük féltestvérét, Maumún Abdul Gajúm korábbi elnököt, aki 1978 és 2008 között, harminc éven át vezette az országot, nem éppen demokratikus módszerekkel. Jamín a bíróságokat is megpróbálta ellenőrzése alá vonni.

2015-ben túlélt egy merényletet, majd tisztogatásba kezdett, lecsukatta saját alelnökét is. Idén februárban feloszlatták az 1192 apró korallzátonyból álló szigetország parlamentjét, a hadsereg megszállta a fővárost, Malét. Két nappal később a legfelső bíróság szabadon engedte az elnök több ellenfelét, amire Jamín válaszul szükségállapotot rendelt el, az utcákon pedig az elnök intézkedései ellen tüntettek.

Ilyen előzmények után futottak rá a hétvégi választásra. A Maldív Demokrata Párt és két másik szervezet jelöltjeként ringbe szálló Szolih azt ígérte, hogy helyreállítja a demokráciát, és kiszabadítja a Jamín kormánya által bebörtönzött politikai foglyokat. A párt elnöke, és legismertebb politikusa egyébként Mohamed Nasíd volt elnök (2008 és 2012 között), aki szintén megjárta Jamín börtönét, és 2016 óta külföldön él.

Természetesen ez a választás sem zajlik zökkenőmentesen: szombaton házkutatást tartottak Szolih egyik kampányirodájában, annak gyanúja miatt, hogy az ellenzék szavazatokat vásárolt. Emellett nemzetközi megfigyelők egy csoportját nem engedték be az országba, ugyancsak szombaton arra figyelmeztettek, hogy a választás nem lesz szabad és tisztességes, és „sötét következményei” lesznek. (via MTI)