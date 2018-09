Letartóztatták a nőt, aki rengeteg állatot mentett meg a Florence hurrikán idején

17 macskát és 10 kutyát mentett meg a szupervihar idején Tammie Hedges, de most azzal vádolják, állatorvosi engedély nélkül gyógyította az állatokat. Az észak-karolinai állatvédő azokat az állatokat gyűjtötte be, akiket a gazdáik az evakuálás miatt hagytak hátra. Hedges a Crazy's Claws N Paws nevű, adományokból működő állatvédő szervezetet működteti, és nemrég alakított át menhellyé egy raktárat, melyet hivatalos még nem jegyeztek be. A hurrikán viszont jött, és Hedges úgy döntött, itt szállásolja el a megmentett állatokat. Hoztak máshonnan is a vihar miatt elveszett, bajba került vagy megsérült állatokat, őket is befogadták, és amennyire egy hurrikán kellős közepén lehet, kezelték is sebeiket. A hurrikán után Hedges hívást kapott a megyei állatrendészettől, akik azt mondták, vagy önként átadja nekik az állatokat, vagy kötelezni fogják rá. Pár nappal később behívták a rendőrségre, majd letartóztatták.

Többek között azzal vádolják, állatorvosi engedély nélkül kezelte az állatokat. Hedges azt mondta, ő csak vény nélküli gyógyszereket adott az állatoknak, melyekhez bárki hozzáfér.

(via USA Today)