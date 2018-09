Több ezret kell fizetnie annak Edelényben, aki indokolatlanul hívja az ügyeletet

Teljesen törvénytelen az az új gyakorlat, melyet nemrég vezettek be a borsodi településen. Térítési díjat kell ugyanis fizetnie annak, aki úgynevezett kényelmi szempontból veszi igénybe az orvosi ügyeletet. Erről először a borsodihir.hu számolt be pénteken, most a Népszava ír arról, hogy az egészségügyi kormányzat is vizsgálatot indít az ügyben.

Az önkormányzat az ügyeleti ellátással kapcsolatos változásokat a Facebook-oldalán tette közzé, a teljes rendelkezés pedig a település honlapjára is kikerült. A javaslatot dr. Bárány Miklós, az ügyeleti szolgálat vezetője terjesztette be a képviselő-testületi ülésen, és azzal indokolta, hogy az utóbbi időben 60-80 százalék azok aránya, akik valójában nem is szorulnak „sürgősségi ellátásra”, csak gyógyszert akarnak felíratni, vagy nincs kedvük kivárni a sorukat. A szöveg szerint az ügyeleti ellátás indokoltságát a mindenkori ügyeletes orvos állapítja majd meg. Az ellátási területén élők számára a térítési díj 2000 forint lesz, az azon kívül lakóknak 4000, külföldieknek 8000 forint. Ezen felül külön összeget szednek még az „indokolatlan” házhoz hívásért is.

Korábban a Népszavának Kovácsy Zsombor szakjogász azt mondta, az egészségbiztosításról szóló törvény alapján a háziorvosoknak egyelőre nincs lehetőségük kényelmi díjat kérni az indokolatlan házhoz hívásért. Így a törvény szerint az alapellátási ügyeletben sem kérhető pénz a betegtől.