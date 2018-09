A Facebook nem óvja eléggé moderátorait a lelki sérülésektől

"Gyógyíthatatlan lelki traumát" okoz a munkája, állítja a Facebook egyik külsős munkatársa, Selena Scola, aki moderátorként dolgozott a közösségi oldalon, és aki most pert indított a cég ellen, amely szerinte nem nyújt kellő védelmet a borzalmaknak kitett dolgozóknak. Elmondása szerint a moderátorokat naponta ezrével "bombázzák" gyerekek molesztálásáról, nemi erőszakról, kínzásról, bestialitásról, lefejezésekről, öngyilkosságokról és gyilkosságokról szóló képekkel és videókkal, amiket moderálniuk kéne.

"A Facebook nem gondoskodik a biztonságos munkakörülményekről" - állítja ügyvédje, Korey Nelson, aki szerint a cég inkább a fluktuációra bízza a probléma kezelését, vagyis a gyorsan kiégő munkatársak helyett új, még gyanútlan dolgozókat vesznek fel, akik aztán szintén elég hamar kiégnek a sok borzalomtól, így újabb gyanútlan áldozatoknak adják át helyüket.

A Facebook korábban azt állította, hogy moderátoraik kaphatnak lelki segélyt, "képzett szakemberek" egyéni és csoportos konzultációkat is tartanak nekik szükség esetén, és moderátoraik "egészségbiztosítási juttatást" is kapnak.

A Facebook jelenleg több mint 7,5 ezer moderátort - külsőst és belsőst - alkalmaz. Nelson cége most pertársaságot alapítana a munkájuk miatt lelki sérüléseket szenvedő egykori és aktív moderátoroknak. (Reuters via The Guardian)