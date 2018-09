A hidegfront elvonult, a hideg maradt

Hideg levegő árasztotta el a Kárpát-medencét, tudtam meg az Országos Meteorológiai Szolgálat keddi előrejelzéséből, ha már magamtól nem tudtam volna. Jelenleg ugyanis kifejezetten hűvös van, pláne azután, hogy a múlt héten még hajnalban se nagyon kellett több egy vékony pulóvernél. Most viszont országszerte 4-8 fok van, de például Borsodban van, ahol fagy. Fagy!

A hideg éjszakát hűvös nappal követi, délelőtt, bár már jellemzően napos időre számíthatunk, jó, ha tíz fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Országszerte 6-12 fokra számíthatunk, ami délutánra akár 12-16 fokig is felmelegedhet. Amivel be is kell érnünk mára, plusz örömöt csak azok remélhetnek, akik valamiért pont a metszően hideg északnyugati szélért rajonganak, mert az lesz, helyenként viharos erejű lökésekkel. Ahogy barátom és kollégám, Szily László hétfőn már megfogalmazta, a nap nyertesei pedig szokás szerint a a sárkányeregetők.