Csak nyáron 185 milliárdot költöttek füstölésre a magyarok

A Világgazdaságban jelent meg cikk arról, hogy különösen erős nyarat zártak a dohánykereskedők Magyarországon: június és augusztus között 184,5 milliárd forintot költöttek az emberek dohánytermékekre, közelebbről cigire, dohányra és szivarkákra.

A nyáriak közül is az augusztus volt a legerősebb hónap, akkor összesen 63,3 milliárdos volt a dohányforgalom a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által közölt adatok alapján.

Az augusztusi rekordfüstölés számszerűen 781 millió eladott szál cigarettát, 428,5 tonna cigidohányt és 50 millió szivarkát jelent.

Ha csak a cigiket nézzük, a számokból az olvasható ki, hogy országosan átlag 17 500 ember gyújt rá minden egyes percben.

Az ND Zrt. beszámolt arról is, hogy viszonylag általánosnak mondhatóak a nyárra megerősödő eladások. Év elején az újévi fogadalmak és az ünnepi kiköltekezés veti vissza a forgalmat, de nyárra feltöltődnek az akkuk, az erősödő turizmus, a szabadságolások és a fesztiválok is dobnak a cigizésen. (Világgazdaság)